Ilmus Denis Villeneuve'i ulmefilmi "Dune" täispikk treiler

"Dune'i" maailma esilinastus toimub selleaastasel Veneetsia filmifestivalil 3. septembril ning film esilinastub kinodes ja platvormil HBO Max laiema publiku ees 22. oktoobril, vahendab Indiewire.

Suurfilm esilinastub Veneetsia filmifestivali võistlusvälises programmis ja on näitleja Timothée Chalamet' jaoks tema esimene peaosatäitmine nii suures filmis.

Chalamet kehastab filmis peategelast Paul Atreidest, kelle kuninglikku päritolu perekonnale kuulub Arrakise kõrbeplaneet, kus leidub üliväärtuslikku vürtsi. Arrakise omanikena saab Atreidese perekonnast konkurendi Harkonneni impeeriumi ja planeedi põliselanike fremenite vaenlane.

Villeneuve, kes lavastas 1982. aasta kultusfilmi "Blade Runner" 2017. aastal linastunud järjefilmi "Blade Runner 2049", ütles 2020. aasta aprillis väljaandele Vanity Fair, et plaanis algusest peale teha "Dune'ist" kaheosalise filmi.

"Ma ei oleks nõus tegema sellest raamatust ainult ühte filmi," rääkis ta. "See maailm on liiga keeruline. See on maailm, mis elab detailides."

Varem on "Dune'i" ekraniseeritud kahel korral. Esimest korda 1984. aastal, kui Herberti romaani põhjal tegi vastakaid arvamusi tekitanud filmi David Lynch. 2000. aastal valmis "Dune'ist" ka minisari.

Chalamet kõrval astuvad filmis üles ka Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen ja David Dastmalchian.

Filmi stsenaariumi kirjutasid Jon Spaihts, Eric Roth ja Villeneuve ise, kelle jaoks saab see olema tema esimene film pärast filmi "Blade Runner 2049".