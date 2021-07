Sony Pictures ostis "Kupee nr 6" õigused

Sony Pictures Classics teatas neljapäeval, et on ostnud Soome-Eesti-Venemaa-Saksamaa koostööfilmi "Kupee nr 6" õigused Põhja-Ameerikas, Ladina-Ameerikas, Ida-Euroopas, Kagu-Aasias ja Lähis-Idas.

Sony ostis filmi õigused seniselt levitajalt, Totem Filmsilt, kirjutas Variety. "Oleme väga elevil, et Juho Kousmanen liitub Sony näol suurepäraste filmitegijatega ning me oleme väga õnnelikud, et taas sellise hea meeskonnaga saame töötada," seisis Totemi avalduses.

""Kupee nr 6" on tõeline aare. See on suurepärane rongifilm, mis on täis huumorit, romantikat ja üllatusi. See on täpselt selline värske looga film, mida vaatajad praegu näha tahavad," seisis Sony Pictures Classics teates. Nad lisasid, et "Kupee nr 6" on üks parimaid filme, mida nad sel aastal Cannes'i filmifestivalil näinud on.

"Kupee nr 6" režissöör on Juho Kuosmanen ja stsenaristid eestlased Livia Ulman ja Andris Feldmanis. Produtsendid on Jussi Rantamäki ja Emilia Haukka. Film on saanud palju kiidusõnu ka oma visuaalse poole eest, mille taga on operaator Jani-Petteri Passi.