Ilmus Margus Oti uurimus Vana-Hiina muusikakultuurist

Margus Oti "Muusika ja muundus: Valik klassikalisi tekste Hiina mõttepärimusest" on raamat Vana-Hiina muusika- ja ennustamispärimusest. Teoses on hulk Vana-Hiina tekstide tõlkeid muusika ja ennustamise kohta. See on esimene eesti keeles ja eesti autori sulest ilmunud käsiraamat Vana-Hiina kultuuri õppimiseks.

"Raamat keskendub muusika kandvale ja siduvale osale Vana-Hiina kultuuris ja maailmavaates – muusika oli kõigi teiste kultuuri- ja mõtteloo valdkondadega läbi põimunud," märgib raamatu tutvustuses sinoloog Märt Läänemets.

Eesti muusika- ja teatriakadeemia muusikateaduse professor Toomas Siitan sõnab aga tutvustuses, et kui lääne kultuur kannatab tavaliselt pealispindse vaatluse all, siis Oti "Muusika ja muundus" läheb põhjani – hiina muusikakultuuri elementide käsitlusest Vana-Hiina muusikat puudutavate tuumtekstide tõlgeteni, mis on kommenteeritud filosoofi põhjalikkusega.

"Nii Ida kui Lääne mõttepärimuses hõlmab muusika tervet maailmakõiksust ning on imekspandav, kuivõrd on muusika olemust mõistetud ka lahkneva kultuuripagasi ja kaugete keelesüsteemide pinnal tuumalt sarnasena," lisas ta.

Margus Ott (snd 1975) kaitses doktorikraadi filosoofia erialal Tallinna ülikooli Eesti humanitaarinstituudis 2014. aastal. Oti vahendusel on eesti keelde jõudnud mitmed lääne mõtlejate tekstid ning käsikirjaliselt ka katkendeid Hiina eri ajastute filosoofidelt. Oti kui filosoofi algupärase filosoofilise maailmatõlgenduse võtab kokku aastatel 2015–2018 ilmunud kuueköiteline monograafia "Väekirjad".

"Muusika ja muundus" ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora".