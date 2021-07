Von Krahl kolib Telliskivisse ja annab augustis 30 etendust

"Tahame esitada võimalikult palju piirangute tõttu ära jäänud etendusi, enne kui uued võimalikud piirangud rakenduvad," selgitas lavastaja Mart Koldits.

Telliskivi kvartalis spetsiaalselt kohandatud M-hoone, Von Krahli saal ja lisaprogramm võimaldavad 30 päevaga etendada lavastusi rekordilisele publikule. Von Krahli trupp astub lavale premeeritud etendustega, millest mõned vaid esietenduseni jõudnud ("Aed") ja mõned viimaseid kordi laval (******* ja "Paratamatus elada samal ajal").

"Tahame teatrifestivaliga tuua saalidesse nii juba kogenud Von Krahli publikut kui ka uusi nägusid. Meie trupp on viimased poolteist aastat harjutanud kokkumängu, kuid kõige tähtsam – võimalus tehtut publikuga jagada – on puudunud. Just seetõttu suurem saal ja tihe kava. Nähtu mõtestamiseks Luule ja Eero Epneri juhitud kohtumised publikuga ning legendaarsed Von Krahli peod iga nädala lõpuks," lisas Koldits.

Festivaliprogrammi enamus lavastusi tuleb etendamisele Telliskivi kvartali M-hoone laval, märksõnaga ******* tähistatud lavastus Von Krahli saalis. Laval Marika Vaarik, Jörgen Liik, Rasmus Kaljujärv, Mari Abel, Ingmar Jõela, Katariina Tamm, Markus Truup ning külalistena veel ka Ursel Tilk, Joosep Uus, Jaanus Nuutre ja Paide teatrist Jan Teevet, Kirill Havanski ja Johannes Richard Sepping.

• "Aed", lavastaja Peeter Jalakas – 4.–7. august

• "Pigem EI", lavastaja Juhan Ulfsak – 2021. aasta parima lavastaja, parima

naispeaosatäitja, parima meeskõrvalosatäitja ja muusikalise kujunduse

auhinnad – 11.–14. august

• "Paratamatus elada samal ajal", lavastaja Lauri Lagle – lavastus on teatri

programmis viimaseid kordi – 18., 19. ja 21. august

• "Sa oled täna ilusam kui homme", lavastaja Lauri Lagle – etenduskunsti

auhind, naispeaosatäitja ja meeskõrvalosatäitja auhinnad – 25.–28. august

• *******, lavastaja Mart Koldits – koostöös Paide teatriga, Von Krahli teatris.

Lavastus on teatri programmis viiimaseid kordi.

Lisaks on Von Krahl pannud kultuurimaailma taassisenemiseks kokku lisaprogrammi, et abistada neid, kes mõtete ja tõlgendustega üksi jäänud. Neljapäeviti vahetult pärast etendust toimub vestluspaneel "Von Krahl algajatele" Eero Epneri või Luule Epneri juhtimisel (Telliskivi kvartali M-hoone); reedeti toimub Taavi Eelmaa salongiõhtu "APPARATUS JA APPARATA" (Von Krahli Salong) ja laupäeviti nädala etendusest inspireeritud pidudeseeria (Von Krahl). Lisaks toimub 28. augustil lavastaja Mart Kolditsa selgitusaktsioon saladuses

hoitud ******* kohta (registreerimine kersti@vonkrahl.ee).