Kooliõpilased toovad Vanemuises lavale kümne päevaga valminud komöödia

Suvekoolis osaleb noori Tartust, aga ka Rakverest, Tallinnast, Elvast, Võrust, Nõost, Kiiklast ja mujalt. Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm rääkis, et Kollase Kassi suvekoolis sukelduvad programmi välja valitud koolinoored teatrimaailma ja kogevad algusest lõpuni, kuidas sünnib teater selle esimestest loomingulistest hetkedest kuni tehnilise pooleni – valgus, helikunst, grimeerimine – välja.

"Erinevate teatriametite tundmaõppimise kõrval moodustavad noored ka näitetrupi, kes toovad intensiivse üheksapäevase perioodi jooksul juhendajate Priit Strandbergi ja Ken Rüütli käe all lavale lavastuse "Pulcinella õnnetused"," rääkis Loonurm.

"Noored on pannud selle ettevalmistusse kõik oma oskused ja südame, nii et loodame, et lavastuse ainuettekanne sööbib nii neile kui ka teatripublikule mällu kui väga positiivne elamus," lisas ta.

Kollase Kassi suvekooli 11. hooaja lõpuetenduses rullub lahti lugu sellest, kuidas vabaneda soovimatust peigmehest. "Pulcinella õnnetused" põhineb commedia dell'arte'i stsenaariumil, mis pärineb 16. sajandi Itaaliast, aga sedapuhku mängitakse lugu teatrilaval ilma traditsiooniliste maskideta.

Lugu põhineb situatsioonikoomikal ja annab näitlejatele palju improviseerimisvabadust. Tuntuim commedia dell'arte'i stiilis lavastus on eesti publiku jaoks 1991. aastal Ugalas lavale jõudnud "Armastus kolme apelsini vastu".

Kollase Kassi suvekooli toimub 21.–29. augustini Vanemuise väikeses majas. Suvekooli kulminatsioon on 29. augustil kell 18 Vanemuise väikeses majas etenduv "Pulcinella õnnetused".