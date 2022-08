Koolinoored toovad Vanemuise teatrilavale kümne päevaga valmiva lavastuse

Vanemuise teatri noortetöö osakonna juhataja Katrin Loonurme sõnul on Kollaste Kasside suvekool omamoodi kasvulava uutele näitlejatele ja teistele teatritöötajatele, sest suvekooli vältel puutuvad noored kokku erinevate teatriametitega, seda loomingulistest kuni tehnilise pooleni. "Kaasates noori algusest lõpuni lavastuse sündi, ja näidates teatri telgitaguseid, erinevaid protsesse, sünnib sellest katsetustel, usaldusel ja avastamisel põhinev lavastus ning meeldejääv ja positiivsetest elamustest tulvil kogemus, mis kandub kindlasti üle noorte igapäevaellu," rääkis ta.

25 koolinoort Tallinnast, Tartust, Rakverest, Keilast, Alutaguselt ja Venezuelast juhendavad tänavu Vanemuise teatri draamanäitleja Maarja Johanna Mägi ning vabakutseline näitleja ja lavastaja Johan Elm.

Lavastaja Johan Elmi sõnul on neil üheskoos Mägiga soov võimaldada suvekooli noortel turvalises keskkonnas luua lisaks karakteritele ka lava-, valgus- ja helikujundus, arendada teksti koos nendega edasi ja tuua lavastusse veel rohkem iseennast. "Materjal, millega tööle asume, on kirjutatud nii, et selle ridadevahelist maailma on võimalik väga erineval moel tõlgendada. Selle tulemusel jõuab lavale kolmest katkendist koosnev lavastus, kus igal katkendil on küll sama tekst, kuid totaalselt erinev lahendus," tõdes Elm.

Loometöö kõrvalt tutvustatakse noortele teatritööd laiemalt. "Suuname neid ka lava taha ja laseme neil tunda seda loomingulist energiat, mis tuleb ühiselt kunstilise terviku nimel töötamisest. Näitlejaõppes rõhume nii individuaalsusele ja tüübiloomele, aga ka tugevale ansamblimängule. Ja ennekõike küsime neilt küsimuse – kui erinevalt saab repliike mõtestada ja esitada?" lisas Mägi.

Kollaste Kasside 12. suvekooli pääsenud õpilased on Mirelle Uibokand, Laura Kuusik, Miia Tooming, Herta Marie Aadli, Joosep Vall, Camila Martin Guevara, Grete Alavere, Karmen Parijõgi, Elo-Mai Lepp, Karmen Saar, Robin Haga, Elisabeth Kool, Ida Vares, Birke Mirell Pahapill, Kristjan Kundla, Arabella Antons, Irene Herodes, Greg Värnomasing, Annabret Albert, Emili Külaots, Katri Kade, Mia Dolores Pavelson, Kirke Miina Tegova, Kasper Joel Nõgene ja Maren Tiidrus.

Kunstnikuna toetab noori Eugen Tamberg, valguskujundajana Raul Telliskivi ja helikujundajana Kalev Kääpa.

Vanemuise teatri ellu kutsutud Kollaste Kasside suvekool, mille nimi on saanud inspiratsiooni Mati Undi esimesest romaanist, on tegutsenud alates aastat 2010. Varasemalt on suvekoolis toodud lavale ka muusikale ja ooper.

"Kaheksa tegelast sisenevad ruumi" esietendub 16. augustil kell 18 Vanemuise väikeses majas.