Reedel juubelihooaja avava Vanemuise üks tugevaid külgi on töö noortega

Täna toimub Eesti rahvusliku teatri hälliks peetava Vanemuise 150. hooaja avalöök. Tartu teatri lahutamatu osa on pikalt olnud ka töö noortega.

Noortetöö toimub aasta ringi, kuid kõige pingelisem periood on suviti, kui juba kümme aastat on noored toonud Kollase Kassi suvekoolis vähem kui paari nädala pikkuse töö tulemusena lavale ühe teatritüki.

Viimati lavastati Karl Laumetsa ja Veiko Porkaneni juhendamisel "Udumäe kuningat". Suvekooli eestvedaja Mall Türk ütles Terevisiooni hommikuuudistes, et lastega tegelda soovijaid ei ole väga raske leida.

Vanemuise teatri juubelihooaeg saab alguse reedel, 6. septembril, mil teatri suure maja uksed on avatud kella 15 alates. Päeva kestel on teatrihuvilised teretulnud kogu majas: tegevused toimuvad nii publikualas kui teatri tagaruumides. Kõik üritused on tasuta.