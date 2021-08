Galerii: Vanemuise suvekoolis keerati komöödia pea peale

Vanemuises juba 2010. aastast korraldatava suvekooli traditsioonidesse tekitas koroonaaeg eelmisel aastal pausi. Sel suvel said noored taas võimaluse teatritarkust omandada.

"Ei ole ainult proovid, on käidud näiteks ka kostüümilaos, et konkreetselt "Pulcinella õnnetuste" jaoks välja otsida kostüümid. On tutvutud turundusega, kuidas üht lavastust turundada. On rekvisiidilaos vaadatud ringi. On saadud aimu just nendest ametitest, mis silma ei paista, aga me teame, et kuskil majas on väga palju inimesi, kes on ühe lavastuse väljatoomisel väga olulised, kuid kelle panus jääb tihti märkamata," rääkis teatri Vanemuine noortetöö juht Katrin Loonurm.

Läbi aastate on noortele õpetatud erinevaid teatrivorme. "Pulcinella õnnetused" lavastati 16. sajandil Itaalias sündinud commedia dell'arte võtmes. Olude sunnil oli tegevus pea peale pööratud.

"Seda mitte kontseptuaalsetel põhjustel, vaid sellel põhjusel, et teatrihuvilisi tüdrukuid on palju rohkem kui teatrihuvilisi poisse. Praegu on selline trend, ma olen kindel, et see on muutumas. Sellepärast oli meil vaja, et kõik tükis olevad mehed muutuksid naisteks ja kõik naised muutuksid meesteks.

Ja võibolla tänapäeval polegi halb seda lugu niipidi rääkida, sest ta kõlab praegusel ajal kindlasti humoorikalt ja ka temaatiliselt," arutles lavastaja Priit Strandberg.

Kokku lõi "Pulcinella õnnetuste" lavastuses kaasa paarkümmend noort üle Eesti.