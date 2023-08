Lavastaja Birgit Landberg: eestlane on teatrirahvas

Möödunud nädalal esietendus Vanemuise teatri Kollase Kassi suvekoolis Birgit Landbergi lavastus "Mine koju, "vanamees"!". Klassikaraadio "Deltas" käisid lavastusest rääkimas kaks noort suvekooli osalejat ning lavastaja Birgit Landberg, kes märkis, et eestlane on teatrirahvas.

Elisabeth Kool võtab Kollase Kassi suvekoolist osa kolmandat korda. "Iga aasta on olnud väga erinev see suvekooli tükk, mida me teeme. Ma hea meelega soovin uusi kogemusi, uusi teadmisi ja uute inimestega kohtuda," põhjendas ta, mis talle suvekooli puhul meeldib.

Kollase Kassi suvekoolist võtavad osa noored üle kogu Eesti. Lavastaja Birgit Landberg tõdes, et noortega töötamine õpetab talle väga palju ka iseenda kohta.

"See õpetab, kui palju ma tegelikult noortest tean või ei tea. Ma unustan väga tihti ära, et noored tegelikult on väikesed täiskasvanud – nad on väga ägedad! Peale vaadates ei saaks aru, et mõni on 15-aastane, 16-aastane," kirjeldas ta.

Lavastaja märkis, et suvekoolis on kokku saanud noored, kes põlevad elu ja loomingu poole ning kel on siht silme ees. "Võib-olla on see tõesti juhuslik, aga ma tahaks loota, et see, missugused noored on siia kokku tulnud ja kellega ma koos töötan, et see on tegelikult laiendatav arusaam ja see laieneb kõikidele," sõnas Landberg.

See, millise kirega noored töötavad, näitab Landbergi sõnul, et eestlane on teatrirahvas. "Räägitakse, et eestlane on laulurahvas, ma olen sellega väga nõus, aga ma ka arvan, et eestlane on teatrirahvas. Seda näitab see maagiline miljoni külastaja statistika. Eestis on kooliteater ja teatrihuvi väga levinud. Ei ole tegelikult vahet, kus sa elad, näiteringid ja võimalus selleks on kuskil 50-20-10 kilomeetri raadiuses, kui mitte kõrvalmajas," tõi ta välja.

Kool tõi võrdluse, et kui varem on suvekoolis tehtud pigem klassikalist teatrit, siis Landbergiga on pigem kaasaegsemat teed mindud. "Roomamegi mööda põrandaid ja teeme räppi. See ongi väga tore vaheldus ja tasakaalustab selle väga toredasti ära. Mulle väga meeldib," sõnas noor näitleja.

Lavastuses "Mine koju, "vanamees"!" tegeletakse noorte rolliga ühiskonnas ning vaadatakse, kuidas noored end ise positsioneerivad. Landbergi kirjutatud näidend sündis koostöös noorte näitlejatega.

"Mina olen lavastajana sünteesia, kes võtab selle, mida nemad ütlevad, ja kuidagi laseb selle endast läbi ja siis kirjutab üles ja siis leiab need stseenid, mis võtaksid kokku mingeid asju, kuidas me mõtleme, mida me mõtleme, ja paneb lavalisse vormi," selgitas ta.