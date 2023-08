26 noort toovad kümne päevaga Vanemuise lavale uue lavastuse

Vanemuise väikeses majas algas Kollaste Kasside suvekool, kus lavastaja Birgit Landbergi (Must Kast) ja üle Eesti kokku tulnud 26 noore ühisloomes saab kümne päevaga publikuküpseks näidend "Mine koju, "vanamees"!".

Kollaste Kasside suvekool toimub tänavu 13. korda ning selles osaleb 26 noort Tartust, Tõrvast, Tallinnast, Valgast, Kohilast ning Alutaguse ja Peipsiääre vallast. Neist poolte jaoks on Vanemuise noortetöö korraldatavas suvekoolis osalemine esmakordne kogemus.

Lavastaja Birgit Landberg usaldab lavastuse sünnis protsessi noortega: "nende panus määrab, mis 19. augustil lavale jõuab. Minu eesmärk on küsida küsimusi, peegeldada ja siis loodu ning sõnastatu lavale panna. Olen kindel, et paljude noorte jaoks võib selline lähenemisviis olla midagi täiesti uut, aga mida mitmekülgsem kogemus erinevate teatristiilide ning lähenemiste vahel, seda avarama vaatega noored tegijad tulevikus meie teatriskeenele sisenevad. Ja ehk pakub minu lähenemine teatrile kellelegi suvekoolis osalejatele äratundmise, et sellist teatrit nad teha tahakski."

Lavastuses "Mine koju, "vanamees"!" tegeletakse noorte rolliga ühiskonnas ning vaadatakse, kuidas noored end ise positsiooneerivad. Küsitakse: kas maailma saab ja üldse on vaja muuta? Kuhu me ühiskonnana liigume? Miks on nii, et "noored tegelevad oma nina ees ja päris eluga üldse kursis ei ole"? Miks oodatakse noortelt lahendusi maailma päästmiseks, aga otsuste juurde neid ei lasta?

"Ma ei tea veel, mida me koos loome: saab see lavastus olema mäss, pidu või hüvastijätt – seda näitavad järgmised päevad, mis me suvekooli noortega koos veedame," ütles Kollaste Kasside suvekooli lavastaja Birgit Landberg.

Vanemuise teatri ellu kutsutud Kollaste Kasside suvekool, mille nimi on saanud inspiratsiooni Mati Undi esimesest romaanist, on tegutsenud alates aastat 2010. Varasemalt on suvekoolis toodud lavale ka muusikale ja ooper.

Lavastus "Mine koju, "vanamees"!" etendub 19. augustil Vanemuise väikeses majas kahel korral, kell 14 ja kell 18.