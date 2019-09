Vanemuise suures majas avati näitus "Vanemuislased kunstis". Teatri 150. hooaja kunstinäitus on pühendatud Vanemuise inimestele.

Näitusel eksponeeritud maalidel on kujutatud Vanemuise teatri näitlejaid, muusikuid, tantsijaid ja teisi olulisi teatritegelasi. Väljapanekus on ka teatrimajade vaateid ja teatritööd kajastavaid teoseid. Esindatud on Jüri Šestakovi, Siima Škopi, Ilmar Malini, Helle Vahersalu, Lola Liivat-Makarova, Gustav Raua, Efraim Allsalu, Ivan Sokolovi, Valdemar Väli, Elmar Kitse, Heiki Kübara, Agu Pihelga, Johannes Saali, Henn Roode, Kristjan Tedre, Malle Leisi, Erich Lepsi, Karl Hermani, Ilmar Kruusamäe, Voldemar Haasi, Kaljo Polli, Eduard Einmanni ja Kaie Šestakovi maalitud tööd.

"Käesoleva näituse koostamisel tuli lähtuda kõigepealt sellest, millised maalid olid kättesaadavad. Paljud teatri alustalade (Karl Jungholzi, Karl Menningu, August Wiera) portreed on kas teatrite või muuseumide püsiekspositsioonis. Paljusid maale ei olnud võimalik turvakaalutlustel ja sellistes tingimustes nii kaua näidata, näiteks Eduard Ole, Nikolai Triigi või Ants Laikmaa töid. Üheks valikuprintsiibiks oli kindlasti ka pildi kunstiline kvaliteet. Teadlikult on näitusel vähem maale praegustest Vanemuise inimestest – nende fotod räägivad kõrval olevatelt seintelt kaasa. Ja kindlasti pole teoseid valides ega näitust kujundades silmas peetud mitte mingit pingerida," ütles näituse kuraator Reet Mark.

Kõige rohkem pilte pärineb Eesti teatri- ja muusikamuuseumi (Eesti Ajaloomuuseumi) kogust, tänulikud ollakse ka Eesti kunstimuuseumile, Tartu kunstimuuseumile, Tartu Ülikooli kunstimuuseumile ning Viinistu kunstimuuseumile, Vanemuise õuekunstnik Jüri Šestakovile ja mitmele erakogule.

Kõige sensatsioonilisema kunstiuudisena on Vanemuise suure maja fuajees taas üleval 75 aastat Tartu kunstimuuseumis rullikeeratuna restaureerimist oodanud pallaslase Aleksander Vardi hiiglaslik (3x5m) pannoo "Otepää maastik". Koos Villem Ormissoni pannooga "Pühajärv" telliti see Tartu Maavalitsuse poolt Vanemuise uuendatud teatrimaja avamiseks 1939. aastal. Maal, mille olemasolust kuni tänase päevani teadsid vähesed, on tagasi uhke osana Vanemuise 150­aastasest ajaloost.

Kokku on väljas üle 40 kunstiteose.

Näitus jääb Vanemuise suure maja publikugaleriisse avatud kuni hooaja lõpuni.