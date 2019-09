Vanemuine avas 150. hooaja

Juubelihooajal on Vanemuises 12 esietendust – kaheksa draamalavastust, kaks balletti, ooper ja lastelavastus. Pidulik hooaeg toob repertuaari tagasi menukaid lavastusi eelnevatest hooaegadest ja pakub tavapärasest rohkem võimalusi tutvuda teatritegemise telgitagustega.

Draamažanri uue hooaja esimene esietendus on Tiit Palu lüüriline komöödia "Tere, kallis!" (21. septembri Vanemuise väikeses majas). Kohe pärast seda, 26. septembril tuleb Teatri Kodus välja armas lugu pere pisematele "Virvarr. Paberist muinasjutt", mille autor ja lavastaja on Jüri Lumiste. Sadamateatris teeb Andres Mähar oma lavastajadebüüdi Harold Pinteri draamaga "Armuke" (esietendus 5. oktoobril). Monumentaalse loo omakeelse teatri sünnist lavastab Ain Mäeots 16. novembril suures majas teatrisaaga "W" nime all. Lavastusse on kaasatud draamatrupp, külalisnäitlejad, Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester. Lugu sündis Loone Otsa, Ain Mäeotsa, Rein Paku ja Anu Tontsi koostööna. Novembri lõpus esietendub aga Vaino Vahingu ja Madis Kõivu kirjutatud teos "Faehlmann", mille lavastab väikeses majas Margus Kasterpalu. Veebruaris võõrustatakse lavakunstikooli lõpetavat lendu, kui Eliise Metsanurk lavastab Oskar Lutsu "Laulu õnnest", esietendus toimub 8. veebruaril Sadamateatris. Henry Lewise, Jonathan Sayeri, Henry Shieldsi värsket komöödiat "Pangarööv" asub lavastama Ain Mäeots ning see esietendub 14. märtsil suures majas. Hando Runneli loomingust tõuke saanud triksterlik eleegia "Parkettide pääl" jõuab publiku ette 17. aprillil väikeses majas, selle lavastaja on Tanel Jonas. Hooaja lõpus, 2. mail esietendub Sadamateatris Venemaal superstaariks tõusnud dramaturgi Jevgeni Griškovetsi draama "Kaalud", mille lavastab Tiit Palu.

Balletihooaja esimene esietendus on 28. septembril suures majas esietenduv poeetiline ballet "Lageda laulud", mille helilooja on Tõnu Kõrvits ning lavastaja silmapaistvalt tunnustatud koreograaf Wang Yuanyuan Hiinast. Emily Brontë luulest inspireeritud lavateoses teevad kaasa ka ooperisolist Karmen Puis, sümfooniaorkester ja ooperikoor. 1. veebruaril saab aga väikese maja laval näha Anton Tšehhovi teose ainetel valminud balletti "Neid oli kolm õde", mille lavastaja-koreograaf on Marika Aidla.

Juubelihooaja pidulik finaal on muusikaosakonnalt, kui 19. augustil esietendub Vanemuise väikeses majas Ardo Ran Varrese uus algupärane ooper Tammsaare ainetel "Põrgupõhja uus Vanapagan", mille lavastaja on Vilppu Kiljunen Soomest. Vanemuise sümfooniaorkestrit ja alati säravaid soliste saab näha ka traditsioonilistel kontsertidel – avakontserdil 13. septembril, advendikontserdil 22. detsembril Tartu Jaani kirikus; muusikalikontsertide sarjas "Memory 2020" (10.-18. jaanuar ja "Ooperigalal" (6. veebruar). Traditsioonilisel suvekontserdil Kassitoomel on samuti esimene ümmargune aastapäev - Tartu kõige ilusamas kontserdisaalis kõlab kaunis klassikaline muusika juba kümnendat korda - 28. augustil.

Traditsiooniline Vanemuise teatri aastalõpuball on sel aastal topeltjuubeliteemaline, sest lisaks teatri sünnipäevale möödub 50 aastat esimesest aastalõpuballi toimumisest.

Juubeli puhul on taas mängukavas muusikalid "Detektiiv Lotte", "Ooperifantoom", tantsulavastused "Don Juan", "Meister ja Margarita" ja ooper "Carmen".

Ringreisidele sõidab Vanemuine sel hooajal Tallinnasse, Viljandisse, Pärnusse ja Paidesse.