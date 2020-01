Vanemuises taasesietendub muusikal "Ooperifantoom"

On lavastusi ja teoseid, mis köidavad peadpööritava ning raugematu eduga üha uusi põlvkondi. Nende atmosfäär ja inimestes tekkiv nostalgia on jõuline ning ilus.

A. L. Webberi "Ooperifantoom" esietendus 1986. aastal Londonis ja tugineb 1911. aastal ilmunud samanimelisele romaanile. Romaani unustatud kummitus elab tänasel päeval nii tormiliselt, et seda on nähtud vähemalt 30 riigi 151 teatris.

Tartu lavastusel on muljetavaldav omapära, sest Vanemuine oli Webberi kompaniiga lepingu sõlmimisel kolmas teater maailmas, mis sai litsentsi uuslavastus välja tuua oma soovide kohaselt.

Muusikali "Ooperifantoom" laulutekstide autorid on Charles Hart ja Richard Stilgoe, eestikeelse tõlke autor on Leelo Tungal, lavastaja Georg Malvius (Rootsi), muusikajuht ja dirigent Martin Sildos, dirigent Erki Pehk, kunstnik Iir Hermeliin, kostüümikunstnik Ellen Cairns (Šotimaa), koreograaf Adrienne Abjörn (Rootsi), valguskunstnik Palle Palmé (Rootsi), videokunstnik Taavi Varm.

Osades on Koit Toome, Maria Listra, Kalle Sepp (ETA revüüteater "Starlight Cabaret"), Pirjo Jonas, Valter Soosalu, Simo Breede, Lauri Liiv, Merle Jalakas, Kärt Anton, Rasmus Kull jt.

Kaasa teevad Vanemuise sümfooniaorkester, ooperikoor, balletitrupp ja bänd.

"Ooperifantoom" taasesietendub Vanemuises sel laupäeval, 25. jaanuaril kell 19.