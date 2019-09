Galerii: osa Jaan Manitski erakunstikogust jõudis ERMi

Eesti Rahva Muuseumis avati 19. septembril kunstinäitus, kus on üleval enam kui 200 teost Viinistu kunstimuuseumi kollektsioonist. Esimest korda on see erakogu nii suures mahus teises näitusepaigas.

Viinistu kunstimuuseum avati 2002. aastal ja see kuulub Jaan Manitskile. Algusaastate mõnesajast teosest on tänaseks saanud tuhatkond ja kollektsioon täieneb pidevalt. Nüüd on läbilõige sellest kunstikogust ajutiselt ERMis, seejuures on esindatud ajaperiood 20. sajandi algusest tänapäevani ja 116 autorit.

"Meil on palju erakogusid, kuid ainult üks erakunstimuuseum. Viinistu kunstimuuseumi kollektsioon on koostatud suurepärase maitse ja hea kunstivaistuga koguja poolt, sellise materjaliga töötada on suur rõõm ja privileeg," sõnas näituse kuraator Reet Mark.

ERMi on välja pandud ka teos, millest kogu alguse sai. "Esimene pilt, mille ostsin, oli Jüri Arraku "Punane lend", 1990. aastate keskpaiku hakkasin rohkem käima kunstinäitustel, galeriides ja oksjonitel ning mul tekkis ahhaa-elamus, see avas mu silmad millelegi uuele," rääkis kogu omanik Jaan Manitski.

Sealt edasi on teoseid kollektsiooni aina lisandunud, mõnigi neist eriskummalisel moel. "Juhtusin nägema, kuidas suure hotelli fuajee remondi käigus visati üks maal prügikonteinerisse. See oli Andres Toltsi pilt! Päästsin selle hävingust ja kinkisin ühele koolile. Hiljem ostsin oksjonilt aga endale," kirjeldas Manitski väärtusliku pildi saamislugu.

Näitus on ERMi B-poolel avatud 19. septembrist kuni märtsi lõpuni 2020.