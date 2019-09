Osa Viinistu kunstimuuseumist kolis mõneks ajaks ERM-i

Esimest korda on Jaan Manitski erakogu nii suures mahus - lausa 200 teosega - välja pandud väljaspool Viinistut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koos töödega on Tartusse viidud ka osake Viinistu kunstimuuseumi atmosfäärist.

ERM-is saab näha läbilõiget eesti kunstnike töödest, mis on välja pandud Lõuna-Eesti kunstipublikule üsna harjumatul moel.

"Eesti inimene on võib-olla natuke rohkem harjunud sellega, et on üks töö, millel on kõvasti valget ruumi ümber. Sa saad seal üksi seista, mõelda ja vaadata. Meil on siin rõhutud kõvasti tihedusele, sest ülejäänud Euroopas on see tegelikult väga normaalne. Ma arvan, et see siia vahelduseks tuua ja näidata teistmoodi väljapanekut võiks olla põnev Eesti inimeste jaoks," selgitas kuraator Emma Eensalu.

"ERM-iga on Jaan Manitskil olnud koostööd juba varem, kui ma tegin siin maja avamise näitust, siis oli kümmekond tööd tema muuseumist laenatud, nii et eks sealt vaikselt see idee idanema hakkas. Siin on tõesti selliseid töid üks veerand, mille üle oleks väga uhked ükskõik millised kunstimuuseumid. Ja just neid me tahtsime näidata," rääkis kuraator Reet Mark.