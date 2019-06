Eelmisest aastast elab Truus taas Eestis. Skulptuuride materjali ammutab kunstnik sageli loodusest, osa skulptuure on ta teinud Thamesi jõe mudast leitud rauast ja kontidest, teised Eesti loodusest leitud puust. Viinistule sobivalt on näitusel väljas skulptuur "Merineitsi", sõnumitooja teadvuse ja alateadvuse, inimese ning inimese eellaste vahel.

Näituse "Sügaval kõrgus, madalal ülevus" skulptuurid on sündinud inimese tajumisest paradoksina ja äratundmisest, et psüühe sügavustesse puurimine viib sarnase tulemuseni nagu endast kõrgemale tõusmine. "Me oleme metsikud väikesed loomad, kes tahavad pugeda sooja ja niiskesse mulda, sambla alla varjule, aga me oleme ka jumalikud olendid, kes on tehtud tühjusest ja energiast ning kellel on võime olla ühenduses kõiksusega," kommenteerib kunstnik.

Näituse teemadeks on arhetüübid, mis võivad tuttavad ette tulla, ja ka kaevumise tunne, introspektsioon, alateadvuse sähvatuste äratundmine. Leidub arhailisi, traditsionaalset kunsti meenutavaid töid, mis tehtud jõemudast leitud erodeerunud metallesemetest ja kontidest. Neid tasakaalustavad heledamad marmoripulbrist, alabastrist ja kipsist lüürilisemad teosed, idealiseeritud inimnäod. Lisaks on mõned elektrivalgust kasutavad teosed.

Oma töödes käsitleb Truus varjatud ja sügavalt emotsionaalseid reaktsioone inimeseksolemise kõige fundamentaalsematele kogemustele. Vormilt on need teosed sageli inspireeritud traditsionaalsest kunstist, mõjudes lihtsa ja spontaansena.