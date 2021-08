Galerii: Lennusadamas avatakse näitus Juminda meretragöödiast

"Leidsime, et Juminda poolsaare lähistel Tallinna evakuatsiooni käigus toimunud lahing, mis viis kahe päeva jooksul, 28.-29. augustini 1941 endaga kaasa kordi rohkem hingi kui üleilmselt teadaolevad Pearl Harbour või Dunkirk, on eestlastele ja maailmale suuresti tundmata lugu," ütles näituse üks algatajatest Urmas Dresen. "Näitus on avatud enam kui aasta, mistõttu ootame igat Eesti elanikku ja väliskülalist seda külastama ning mõtisklema sellegi üle, miks hoiduda sõjalisest konfliktist tänases maailmas," rääkis Dresen.

"Näitus on üles ehitatud inimeste meenutustele sellest traagilisest sündmusest," ütles näituse kuraator Sander Jürisson. "Eelkõige on see rännak mälumaastikel, mida täiendavad lugusid illustreerivad esemed, lisaks on välja toodud muuseumi püsiekspositsioonis olevate allveelaeva Lembit ja jäämurdja Suur Tõll seotus Juminda tragöödiaga, aga ka see, kuidas töötavad meremiinid," rääkis kuraator. Näituse kaaskuraatorid on Roman Matkiewicz, Arto Oll ja Aivar Jürgenson.

Näituse kujundus- ja sisukontseptsiooni on ideestanud ja teostanud Eesti filmi-, ruumi- ja disainikunstnikud: kujunduse autorid on filmikunstnik Katrin Sipelgas ja arhitekt Ülo-Tarmo Stöör, režii Jaak Kilmi ja Kiur Aarma ning graafilise kujunduse on loonud Daniel Villems.