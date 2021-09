Filmimuuseumis alustav Kinoteek toob Tallinnasse filmiklassika ja maailmakino

Kinoteek pöörab tähelepanu filmi ajaloole, erinevatele filmimaadele, teemadele ja režissööridele, kelle filmid sageli pole varem Eestisse jõudnud. "Hulk filme, ja ka vanemaid Eesti filme on sageli leitavad veel ainult väikesel ekraanil, kuid väärivad värske pilguga vaatamist just kinos. Kindlasti jõuab kinosaali teemasid, mis on seotud ajaloo ja Ajaloomuuseumi näitustega," lubas Kinoteegi idee autor ja Filmimuuseumi kuraator Karlo Funk.

15. septembril algav avaprogramm "Koera ja inimese lugu" vaatleb koera ja inimese suhteid ning koera kujutamist filmis ja kultuuris. Filmiseeria avab Hollywoodis tegutseva Rootsi režissööri Lasse Hallströmi ("ABBA", "Siidrimaja seadused") üks esimesi töid "Minu elu koerana". Dokfilm "Cody" jälgib hukkumisele määratud koerte päästmise lugu Rumeenia varjupaikadest. Ekraanile jõuavad taas nii Wes Andersoni ainulaadne animafilm "Koerte saar" kui 1943. aastal valminud "Lassie tuleb koju".

Kinoteegi esimene programm on seotud näitusega "Koopast kaissu. Koera ja inimese lugu" Maarjamäe lossis. Nädal hiljem alustab Filmimuuseumi ajutise näitusega "Ideaalmaastikud. 21 Eesti filmi" seonduv samanimeline sari. Eesti filmid juhatab sisse filmikriitik Tristan Priimägi.

Kinoteek on suurepärane koht, kus pärast Filmimuuseumi väljapaneku külastamist saab päeva lõpetuseks vaadata mõnd ainulaadset vanemat filmi, uut art house teost või hoopis osaleda Eesti filmide esitlustel.

Sarja "Koera ja inimese lugu" filmid linastuvad tasuta. Filmiseansid algavad kell 18:00.

Kogu programmiga saab tutvuda Kinoteegi kodulehel.