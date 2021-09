Kinoteek alustab Eesti filmiseeriat kolmapäeva õhtul filmiga "Keskea rõõmud"

"Ideaalmaastike" seeria avab kolmapäeval, 22. septembril kell 18 Lembit Ulfsaki lavastatud "Keskea rõõmud", 80ndate ajastut tabavalt iseloomustav suvefilm. Lähema kolme kuu jooksul linastub Filmimuuseumi Kinoteegis nii vanemaid kui uuemaid tähtteoseid.

Haruldasematest filmidest saab näha tummfilmi "Tšekaa komissar Miroštšenkot" 1925. aastast, aga ka parimaks kodumaiseks filmiks nimetatud "Viimset reliikviat". Filmiseeria fookuses on eelkõige tööd, mis on Eesti filmi tugevalt mõjutanud või muutnud. Kõrvuti filmiklassikaga näitab Kinoteek ka värselt ekraanile jõudnud mängu- ja dokumentaalfilme.

Filmivalik toetub Tristan Priimäe filmiraamatule "101 Eesti filmi" ja seeria täiendab Filmimuuseumi mais avatud näitust "Ideaalmaastikud". Filmidele teeb sissejuhatuse kriitik ja raamatu autor. "Filmiprogrammi olen proovinud valida neid linateoseid, mis oma ajas esteetiliselt või ideoloogiliselt üldisest foonist eristusid ja olid muu filmitoodanguga võrreldes heas mõttes "ebanormaalsed". Need on filmid, läbi mille on eesti filmi käekäiku hea kirjeldada," lisab Tristan Priimägi.

Enamik Eesti filme linastuvad ka inglise keeles. Kinoteegi filmikavaga saab tutvuda kino veebilehel.

Näitus "Ideaalmaastikud" on Filmimuuseumi näituste saalis avatud oktoobri keskpaigani.