Karlo Funk Kinoteegist: tahame tuua välja viimase 120 aasta vähem nähtud filmid

Filmimuuseumi kuraator Karlo Funk ütles ERR-ile, et kuigi Tallinnas on lisaks kobarkinodele ka paar väga head repertuaarikino, siis puudu on selline kino, mis vaataks sügavamalt filmiajalukku.

"Tooks välja kõik need viimase 120 aasta jooksul valminud filmid, mida siin varem nähtud ei ole, sest tõtt-öelda tuleb inimene vanemast kinost vaatama enamasti seda, mis on juba tuttav ja tahaks näha uuesti, avastamisruumi on seni olnud vähem," rääkis Funk "Aktuaalsele kaamerale".

"Päris katmata on tegelikult maailmakino, mida me teame India kinost peale "Diskotantsija", samuti on palju riike, kes on hakanud alles filme tootma pärast Eesti taasiseseisvumist," tõdes ta ja mainis, et saadaolevate filmide hulk on päris suur ning huvi on kogu maailmas kasvanud. "Näiteks Stockholmis näitavad ka erakinod hea meelega väiksemaid ja vähemtuntumaid filme ning ma usun, et see laine jõuab varem või hiljem ka Tallinna."

Lisaks usub Funk, et Tallinnas on juba praegu suur kogukond ingliskeelseid inimesi, kellele see teema on tuttav ja keda nad tahavad ka Kinoteeki tuua. "Näiteks planeeritavat Tristan Priimäe Eesti kinoklassika sarja tahamegi näidata ingliskeelsete subtiitritega."

Septembris toimub Kinoteegis tasuta eriprogramm koerteteemalistest filmidest, mille raames näeb nii Läti animatsiooni "Jakob, Mimi ja rääkivad koerad" ning Wes Andersoni "Koerte saart", õige pea jõuab vaatajate ette krimifilmide valik. "Vendade Coenite filmi "Fargo" esilinastusest möödub 25 aastat, seega see on omamoodi tähtpäev, mis viis ka mõtted sellele suunale," selgitas Funk.