Lennusadama kõrvale rajatav Keskkonnamaja valmib 2024. aastaks

Keskkonnamaja arhitektuurivõistluse võitsid arhitektuuribüroo Kavakava arhitektid. "See on väga huvitav, et Loodusmuuseum ja ministeerium on kokku pandud," ütles võidutöö üks arhitekte Indrek Peil, tutvustades "Ringvaates" uue kompleksi mudelit. "Ministeeriumil on asutused, mis on mööda linna laiali, aga pannakse nüüd kompaktsele pinnale kokku. Loodusmuuseumi ekspositsioon on seal siis justkui selgroog, mis kogu kompleksi kokku ühendab."

Hetkel vanalinnas 360 ruutmeetri peal tegutsev Eesti Loodusmuuseum saab Keskkonnamajas endale ligi kümnekordselt ruumi juurde. Kuna praegune maja on väike, on muuseumi kogud ja nendes olevad kümned tuhanded eksponaadid mööda linna laiali - herbaarium Mustamäel, osa kogusid Toompuiesteel ning osa kogusid Paldiski maanteel.

"80 aastat Loodusmuuseumi koduks olnud maja on meile kitsaks jäänud," tõdes Eesti Loodusmuuseumi endine direktor Asta Tuusti "Ringvaates". "Meil käib 50 000-60 000 külastajat aastas, isegi koroonaajal jõudis muuseumisse 30 000 inimest."