Mart Avi avaldas uue singli "Tides"

Luksuslike popfantaasiate lavastajana tuntud Mart Avi looming ja karakter on kütkestanud tähtsaid rahvusvahelisi kultuurimõtestajaid nagu Simon Reynolds ning muusika-häälekandjaid nagu MOJO, Wire, The Quietus ja BBC 6 Music. Avi mullu ilmunud täispikk album "Vega Never Sets" võitis nii Eesti Ekpressi Areeni kui ka ERR Kultuuriportaali kriitikute aastaküsitluse.

Laupäeval, 25. septembril esineb Mart Avi Sveta baaris, erikülalistena astuvad üles Ajukaja ja Jasperino.