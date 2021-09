Galerii. Mart Avi andis pärast aastast pausi Sveta baaris kontserdi

Lisaks Avile astus Sveta baaris laupäeval üles Ajukaja, kellega kahasse tehtud ühisalbum "Nolk" ilmus tänavu maikuus, psühhedeelse ja eksperimentaalse muusika produtsent Jasperino, live'ide vahepausidel valis aga muusikat DJ-duo Madleen ja Luke Teetsov-Faulkner ehk ERROR! ERROR!. Järelpeo eest kandsid hoolt Linda Lazarov ja Max Jaarte Helsingist.

Mart Avi uusim singel "Tides" ilmus 16. septembril ja pärineb tema peagi ilmuvalt uuelt albumilt. Avi seni uusim, viies stuudioalbum "Vega Never Sets" ilmus 2020. aasta novembris ja võitis nii Eesti Ekspressi Areeni kui ka ERR kultuuriportaali kriitikute aasta parimate albumite küsitluse.

Avi looming on köitnud ka mitmete rahvusvaheliste muusika- ja kultuurimõtestajate, teiste hulgas muusikaajakirjanik Simon Reynoldsi tähelepanu ning leidnud kajastust sellistes muusikaväljaannetes ja -kanalites nagu Mojo, Wire, Crack ja BBC 6 Music. Briti popkultuuri- ja muusikaajakiri The Quietus on kirjutanud, et Avi on nagu "popmuusika David Foster Wallace".