Toomkoguduse Maarja medaliga tunnustati tänavu Lembit Petersoni

EELK Piiskopliku Toomkoguduse Maarja medal ja kultuuripreemia on asutatud 2000. aastal. Medal koos rahalise preemiaga antakse isikule, kes on oma tegevusega andnud märkimisväärse panuse Eesti kultuuriellu, süvendanud ja levitanud kristlikke väärtusi ning kelle tegevus on puudutanud otseselt või kaudselt Tallinna piiskoplikku Toomkirikut.

Lembit Peterson näitas oma lavastuste tegelaste kaudu, kuidas inimesed elavad elusaks Jumala otsingu, igatsused ja mõtted ning püüavad leida kohta oma elu loos. Ta annab oma lavastustes ja elus suure kaalu nii jumalatunnetuse sügavusele kui jumalikule kõrgusele, luues dialoogi vaataja ja näitleja vahel. Lavastajana püüab ta läbi jumaliku dimensiooni kõnetada inimesi, tuues välja inimese elu otsinguid ja täiuslikkusele pürgimist.

Peterson on Theatrumi juht ja Tallinna Ladina kvartali arendaja ja mõtestaja.