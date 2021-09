Sadamateatri lavastuses "Terror" otsustab peategelase saatuse üle teatripublik

Sadamateatri saali toodud kohus käsitleb sündmust, kui saksa reisilennuk kaaperdati ja terrorist nõudis, et õhulaev maanduks jalgpalliväljakule, kus parasjagu käis 70 000 fänniga jalgpallimats. Õhujõudude hävitaja piloot major Lars Koch, võttis vastu otsuse, mis takistas terrorirünnakut, ent lõppes 164 lennureisija surmaga. Kas Major Koch on süüdi või mitte, otsustas vandekohus ehk teatripublik.

Teatrikülastaja Tambeti sõnul oli otsust teha päris keeruline. "Tegelikult ütleme nii, et kui rääkis prokurör ehk süüdistaja, siis ma olin süüdistaja poolt. Kui rääkis kaitsja, siis ma olin kaitsja poolt," ütles mees. "See otsus käis mitu korda erinevates suundades, lõpuks ma tegin selle otsuse muidugi lähtudes siseveendumusest. Aga et sinna siseveendumiseni jõuda, terve see tükk läks aega selleks."

"Aeg-ajalt võib-olla ongi vaja mingisuguste oluliste teemadega lihtsalt maha istuda, läbi mõelda, kuni täiesti lõpuni välja," rääkis lavastaja Andres Noormets. "Vot see ongi siin niisugune oaas, see etendus, kus võib-olla tõepoolest mingisugused oma tasakaalukeeled klappima panna."

Lavastus esitab küsimuse, kas suuremat katastroofi on õigus ära hoida väiksema katastroofi hinnaga. Ent mitte ainult.

"Tegelikult on siin ikkagi hulk väga olulisi küsimusi. Niisuguseid otsuseid me teeme näiteks kohemaid, kui hakkame valima kohalikke omavalitsusi. Kuhu läheb see "jaa", kuhu läheb "ei". Need ei ole väga erinevad asjad, need puudutavadki kõik inimese enda ja tema ümbritseva elu ja olemist," lisas Noormets.

Saksa juristi ja näitekirjaniku lugu on mänginud tänaseks 105 teatrit 29 riigis. Kontrolletendusel jäi otsus õigeksmõistvaks, ent näiteks Jaapanis on pea igal etendusel saadetud van Koch trellide taha.

"Ma täiesti tundsin, et olengi kohtuistungil," tunnistas teatrikülastaja Tambet. "Need emotsioonid ja küsimused, need siiamaani mõlguvad mõttes. Just otsuste tegemine, et kui tähtis on tegelikult ühe otsuse mõju."