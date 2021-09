Kärdla raamatukogusse pääseb ID-kaardiga ka ajal, kui töötajaid majas pole

Kärdla linnaraamatukogu on Eesti esimene rahvaraamatukogu, kuhu saab raamatukogusüsteemis registreeritud ID-kaardi alusel siseneda ka hommikul ja õhtul, mil töötajaid majas pole, et valida riiulist huvipakkuv raamat ning see laenutusautomaadi abil siis ise ka laenutada.

Töötajad on Kärdla linnaraamatukogus tööpäevadel kell 10-18 ja laupäeval 10-14. Nüüd saavad lugejad ID kaardi abil majja ka kella 6 hommikul kuni kella 22 õhtul. Selleks tuleb end tuvastada nii välisuksel kui ka raamatukogu saali uksel.

Uus lahendus teeb elu mugavamaks just tööl käivatel inimestel. "Enamasti, kui te olete tähele pannud, siis teenindusasutused on avatud, kui kõik on tööl," selgitas raamatukogu direktor Annely Veevo ja lisas, et töötajaid uuenduse tõttu raamatukogus vähemaks ei jää.

Öösel jäävad aga raamatukogu uksed esialgu suletuks "Kui meil tekib nõudlus, et tõesti on ööinimesi, kes tahaksid tulla kaugtööd tegema, sest raamatukogud on ka väga populaarsed kaugtöö tegemise kohana, siis loomulikult arutame seda omavahel ja kui see nõudlus on suur, siis saame seda kellaaega muuta."

Vältimaks teoste vargust, on raamatukogus nüüd turvaväravad ning valvekaamerad, mille asukohad valiti politseiga nõu pidades.