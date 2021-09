Kaido Rannik pühendab uue lavastuse "Maestro" enda emale

Karl Robert Saaremäe kehastub Miksteatri uues lavastuses vaikivaks muusikuks, kelle sisemisele heitlusele vaatajad kaasa elada saavad.

"Mina mängin selles lavastuses Maestrot, kes on dirigent, kes tuleb oma igapäevaseid toimetusi tegema, oma igapäevast kontserti andma, kuid ta saab ühe ootamatu kõne, mis annab talle teada uuringute kohta, mis on varem tehtud ja siis tuleb tal silmitsi seista surmaga," rääkis Saaremäe "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja Kaido Rannik on enda sõnul juba aastaid mõlgutanud mõtteid tuua lavale lugu, mille üheks peategelaseks oleks surm. Mustas rüüs vikatimees, kellega Maestro laval võitlust peab, on ajukasvaja.

"See on tegelikult üsna isiklik. Minu lähedal on olnud inimesi, kes on sellega läinud, on neid, kes praegu peavad võitlust," tunnistas autor-lavastaja Kaido Rannik. "See lihtsalt on selline teema, mis puudutab väga paljusid. Ja ma pühendan selle lavastuse oma emale."

Kuigi lavastus räägib võitlusest julma haigusega, ei ole see üdini traagiline ja masendusse lasku. Pigem vastupidi, lavastus on humoorikas ja lennukas, üllatusi ja ootamatuid pöördeid täis. "Maestros" põimuvad füüsiline teater, koreograafia, visuaalsed efektid ja muusika.

"Kui Kaido mulle selle pakkumise tegi, siis mind inspireeriski see, et ma pole varem olnud nii palju väljaspoolt sisse mängiv näitleja," rääkis Saaremäe. "Et see on olnud väga huvitav. Ja sa saadki aru tõesti, et vahepeal piisabki väga lihtsatest vahenditest loo jutustamiseks."

"Maestro" etendub lisaks tänasele veel kolmel korral novembris kultuurikeskuses Kaja. Seejärel plaanitakse minna üle-Eestilisele ringreisile.