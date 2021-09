Warner annab välja David Bowie kadunud albumi "Toy"

"Toy" pidi algselt ilmuma pärast 1999. aasta albumit "Hours", kuid jäi Bowie ja tema toonase plaadifirma Virgin vahelise vaidluse tõttu riiulile seisma, vahendab NME.

Album lekkis 2011. aastal internetti ja ilmub nüüd kümmekond aastat hiljem ametlikult Bowie uuel box set'il "Era Five". Kolmapäeval ilmus ka "Toy" albumilt esimene lugu pealkirjaga "You've Got A Habit Of Leaving".

David Bowie pärandvara valitsejad jõudsid just hiljuti Warner Music Groupiga kokkuleppele, mis annab ettevõttele juurdepääsu muusiku täielikule albumisalvestiste kataloogile.

Warner Musicul olid varasemalt ülemaailmsed õigused muusikale, mille Bowie avaldas aastatel 1968–1999 (kuni tema 1999. aasta oktoobri albumini "Hours") pärast seda, kui ettevõte omandas 2013. aastal Parlophone Label Groupi.

Uus litsentsileping Bowie pärandvara valitsejatega tähendab nüüd, et Warner Musicul on ka õigused tema salvestiste kataloogile 2000. aastast kuni aastani 2016, mil Bowie meie hulgast lahkus.

Bowie albumid "Heathen", "Reality", "The Next Day" ja "★" ehk "Blackstar" on mõned albumitest, mis liiguvad 2023. aastal Warner Musicu kataloogi. Need ilmusid algselt Sony Musicu alt.

Kuula lugu "You've Got A Habit Of Leaving":