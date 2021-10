Endlas etendus Ott Raidmetsa lavastatud "Must lind"

Pärnu Endlas jõudis lavale Šoti näitekirjaniku David Harroweri draama "Must lind". See on Ott Raidmetsa esimene lavastajatöö.

Ott Raidmets ütles "Aktuaalsele kaamerale", et valis selle näidendi lavastamiseks Tony auhinna 2005. aasta nominentide hulgast. Teema paelus teda ja ta tõlkis selle eesti keelde.

Näidend räägib alaealise neiu ja täiskasvanud mehe ammusest suhtest, mida naine 15 aastat hiljem klaarima tuleb.

"Ma arvan, et see tükk peaks ka vaatajas tekitama küsimusi, kas armastus kui selline on võimalik lapse ja täiskasvanu vahel. Ja millised on sellise ohtliku suhte tagajärjed ja /.../ kui see tekitab kannatusi, siis milles need kannatused seisnevad. /.../ See näidend on minu meelest väga hästi kirjutatud, see annab hea sissevaate sellisesse suhtesse ja sissevaate ka sellesse, mis siis tegelikult nende kahe inimese vahel toimus," kirjeldas Raidmets.

Ta ütles, et ehk toob lavastus selgust sellessegi, kust sellises suhtes piir jookseb või kust see võiks joosta.

Lavastamise juurde viis teda aga uudishimu ja rahutus, mis on temas kogu aeg olnud.

"Eks ma ise ka tundsin näitlejana mingitel hetkedel, et ikka see teine plaan käib. Ja nüüd mul on hea võimalus olnud ise olla ühe protsessi algataja, idee algataja ja ütleme siis, et nagu peremees," rääkis Raidmets.

Endla küünis mängitava lavastuse peategelased on Jane Napp ja Jaan Rekkor.