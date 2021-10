Galerii. Elina Simonen avas kunstivaldkondi liitva näituse "Sõnast pildiks"

Näitus "Sõnast pildiks" toob kokku Soome ja Eesti vahet pendeldava fotograafi Elina Simoneni, Luulesõidu luuletajad Susinukke Kosola (Soome), Sveta Grigorjeva (Eesti) ja Madara Gruntmane (Läti) ning Aalto ülikoolis õppivad noored moedisainerid Triin Tindi ja Tauri Västriku (Eesti), Laima Jurča (Läti), Laura Rusaneni (Soome). Luulest inspireeritud moefotode näitus sündis koostöös stilist Alli-Liis Vandeliga ja viib vaataja nii Lasnamäele, Rummu karjääri kui ka Kohilasse.

Elina Simonen on Soomest pärit moe- ja portreefotograaf, kes on töötanud mitmel pool maailmas. Luulesõit (Poetry Ride, Runoajelu, Dzejas brauciens) on mitmekeelne luulefestival, mille ringreiside eesmärk on edendada luule tõlkimist.

Näitusega tähistab instituut oma 30. tegevusaastat Eestis.