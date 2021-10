Galerii. Fotografiska avas arhitektide liidu aastanäituse tänavaruumist

Näituse kuraatorid on arhitektid Raul Kalvo ja Tõnis Savi Liikuvusagentuurist.

Näitusel tuleb juttu tuleb maa-alusest maailmast, piirdetorudest, muinasjuttudest, parkimispoliitikast ning kõigest, mis nende teemade vahele jääb. Lisaks videomaterjalile saab näituse raames näha kahte installatsiooni. Samuti haarab "Tänav I" enda alla fotograafi Tõnu Tunneli autorinäituse "Tunnel Vision [Liivalaia]", mida saab vaadata Fotografiska Tallinna esimesel korrusel.

EALi president Andro Mänd on veendunud, et saja-aastase EAL-i aastanäitusel tänavaruumist rääkimine on oluline aja märk.

"Tänavaruum on nii maailmas kui ka Eestis kuum teema. Vaid päev enne näituse avamist jõudsid finišisse KOV-ide valimised, mille puhul kerkisid elukeskkonna teemad fookusesse nii suurtes kui väikestes omavalitsustes. Usun, et arhitektidel on võimalus veelgi olulisemal määral linna- ja tänavaruumi loomes kaasa rääkida kui arhitektuuri mõistet tõlgendataks senisest veelgi avaramana," sõnas Mänd.

Kuraator, arhitekt ja linnalise liikumisruumi ekspert Tõnis Savi on samuti veendunud, et arhitektid võiksid tänavaruumi loomes julgemalt sõna võtta.

"Isegi kui jätaksime arhitektidele vaid tänavaruumi piiravate hoonete loomise rolli, on interaktsioon tänavaga oluline. Võtame kas või esimeste korruste äripindade näite – ideaalis näeksime nende puhul sümbioosi tänava- ja hoonesisese ruumi vahel. Samuti on põnev jälgida, kuidas edumeelsemad arhitektid loovad juba praegu maastikke, mida tänavalt "välja" vaadates imetleda ja tarbida," rääkis Savi.

Kuraator, arhitekt ja linnaplaneerija Raul Kalvo selgitas, et ei saa oletada, et sõna "tänav" tähendab ühte ja sedasama kõigile.

"Tänav on koht, kus on pinget ja kus saavad kokku erinevad huvid – on läbisõidu huvi ja viibimise huvi. Tänavale annavad tema olemuse asukoht, kultuurilised, sotsiaalsed ja ärilised funktsioonid ning elanikkond," märkis Kalvo.

"Teeme näitusel puust ette ja punaseks põhitõed. Uurime, millest tänav koosneb ja kes selle loomes kaasa räägivad. Samuti, millised tegurid edukaid arenguid tagasi hoiavad ja millised neid toetavad. Siiski suudame vaid kraapida selle mitmetähendusliku ruumi olemuse pinda."

EAL-i aastanäitus on avatud Fotografiska Tallinna esimesel korrusel ja kolmanda korruse galeriis ning Telliskivi Loomelinnaku väligaleriis 18. oktoobrist 2021 16. jaanuarini 2022.