Kunstnik Sarah Cooper: kõikide tööde taga on lootus paremast tulevikust

Auhinnatud kunstnikeduo Cooper ja Gorfer tegutseb koos juba paarkümmend aastat ning üks nende lemmikteemasid on naised ja nende saatused. Koroona tõttu jõudis Tallinnasse näituse avamisele vaid Saara, kelle sõnul on nende projektid tihedalt läbi põimunud mõlema ideedest.

"See on väga tiheda koostöö protsess, kuidas me vastastikku ehitame üles oma ideid," rääkis kunstnik Sarah Cooper.

Me oleme väga erinevad inimesed, aga me jagame oma tööd. See on rohkem kui loominguline protsess, aga see on koostöö, mitte kummagi omand," lausus ta.

"Neil on väga aktiivne näitusetegevus - nad kogu aeg arendavad oma teemasid. Neid iseloomustab kollaažilik ja ma julgeksin öelda, et isegi arhitektuurne lähenemine oma piltides," iseloomustas kunstnikke Fotografiska näituse juht Maarja Loorents

Lavastatud fotokollaažide sari joonistab koondportree noortest naistest, kes kujundlikult illustreerivad sõdade ja kriiside kõikehõlmavaid mõjusid, neist põhjustatud rändelaineid ja kannatusi. Kunstnikud küsivad, millised on nende unelmad ja salajased unistused. Kas nad üldse julgevad veel unistada?

"Kõigi nende tööde taga on unistus paremast tulevikust," oli Cooper kindel. "Projekt arutleb ka, kas me oleme viimased, kes elavad utoopias. On suur küsimus, kuidas me saame unistada paremast tulevikust, kui me oleme nii palju kaotanud," lisas ta.

"Nende volditud seinte vahel, Utoopia" on Fotografiskas avatud septembri keskpaigani.