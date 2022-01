Galerii. Fotografiska alustab aastat Maroko-Londoni kunstniku Hassan Hajjajiga

Fotografiska ja Pariisi Maison Européenne de la Photographie' koostöös loodud näitusel "Vogue, araabia erinumber" on väljapanekul fotoseeriaid, millel on tihti ka raamid, mis on valmistatud leidmaterjalidest, nagu jalgrattakummid või araabiapäraste logodega plekkpurgid.

Näituse pealkiri viitab sellele, et kunstnik kaasab teoste loomisesse ka oma Maroko sõpru ja nende sõpru ning kohalikku disaini ja moefotograafe, selle asemel, et need Läänest kohale lennutada.

Marokos Larache'i-nimelises kalurilinnas 1960. aastatel üles kasvades puutus Hassan Hajjaj fotograafiaga kokku inimesi pildistavate ja neid portreteeritavatele müüvate tänavafotograafide, rannamelu jäädvustavate rannafotograafide ning filmiplakatifotode kaudu. Toona töötas tema isa Londonis ning ülejäänud pere elas Marokos, aga 1970. aastate alguses kolis Hassan koos õdede ja emaga isa juurde ning see märkis noore Hassani elus uue peatüki algust.

"Minu jaoks algas kõik siis kui ma 12-aastasena Londonisse jõudsin, ma tahtsin sõpradele oma riiki tutvustada. Nemad olid pärit Kariibidelt, Brasiiliast, Indiast ja mujalt ning nende paikade kultuur oli kõigile tuttav: reggae, Pelé, samba, kalüpso, rai-muusika jne," kirjeldas ta.

"Ma tahtsin näidata, et olen ka lahedast kohast pärit, nii et hakkasin ka looma – tegin graffitit ja pildistasin laenatud kaameraga väljamõeldud stseene üles. Segasin Maroko ja meie kõigi koduks oleva Londoni kirevat kultuuri," meenutas ta.

"Aga asjad hakkasid tõeliselt edenema 1989. aastal kui Zak Ové käest omale kasutatud Pentaxi ostsin." Praeguseks on tema looming jõudnud näiteks New Yorgi Brooklyni muuseumi, Los Angelese kaasaegse kunsti muuseumi ning Londoni Victoria ja Alberti muuseumi kogudesse.

Hajjaj laenab, segab ja toob oma loomingusse erinevat kunstilist keelt ning käsitleb seeläbi kultuurilise omastamise teemat ehk ühe kultuuri väljendusvahendite kasutamist teises, kohatus kontekstis.

"Hea meel on uut aastat alustada just Marokost pärit mitmekülgse kaasaegse kunstnikuga, kelle looming avab meile maailma, mis meile kauge ja tundmatu, aga samas nii rikas ja eriline. Tema tööde raamid on omaette vaatamisväärsused, tehtud nupukalt taaskasutatud materjalidest ja lausa omaette teosed," rääkis Fotografiska Tallinn näituste juht Maarja Loorents.

Hajjaji loomingus kohtuvad tänapäevane London ja kõikvõimalikud Marokost pärit materjalid. Olgu tegu fotode, installatsiooni, popiliku moe, sisekujunduse või Marokost pärit taaskasutatud argiesemetest valmistatud mööbliga, igal juhul on Hajjaji kunsti läbiv joon teatav hiphopile ja reggae'le omane rütmilisus.

"Omal käel kunstnikuks õppimise juures hindan just lakkamatut katsetamishimu ja võimalust vigu teha ilma, et peaks oma maine pärast muretsema. Eelkõige innustab mind kunstiga tegelema soov inimesi liigutada ja arutelusid algatada," selgitas ta.

"Mul ei pruugi alati kõiki vastuseid olemas olla, aga pidevalt muutuvas kultuuris tuleb küsimusi küsida, et inimesi aina uuesti mõtlema panna. Kultuur muutub pidevalt. Näiteks, mis puudutab looride kandmist: minu vanaema ei teinud seda, minu ema kannab, mu õed jällegi mitte. Sümbolid muutuvad vastavalt kontekstile. Et ka minu loomingus kohtab loore, võiks vaatajale veel mõtteainet anda."

Hajjajit nimetatakse sageli ka Marrakechi Andy Warholiks. "Esimest korda öeldi seda mingis artiklis 1990. aastatel. Ühest küljest on ju tore, kui võrreldakse niisuguse legendaarse kunstnikuga, aga samas tekitab küsimusi, miks peab Põhja-Aafrika, selle nn kolmanda maailma nähtusi tingimata võrdlema Lääne kultuuriga," tõdes ta.

Pealkiri "Vogue, araabia erinumber" viitab tagasi ühele Hajjaji kogemusele kui ta oli inglise keelega abiks ühele sõbrale, kelle juures üks suur moeajakiri pildistamas käis. Ta märkas, et mitte ükski asjaosaline, ei meigikunstnikud, modellid ega fotograafid polnud Põhja-Aafrikaga mitte kuidagi seotud. Kõik lennutati mujalt kohale ja sõbra kaunist aeda kasutati lihtsalt eksootilise taustana. Pärast seda otsustas ta korraldada fotosessiooni, kus osalevad kohalikud modellid, kasutatakse kohalikku disaini ja arvestatakse kultuurikontekstiga.

Nüüd saabki seda seeriat Fotografiskas näha. Näitus "Vogue, araabia erinumber" on Fotografiskas avatud 14. jaanuarist 17. aprillini 2022.