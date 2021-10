Lembe Lokk tuuritab Leonard Coheni lugudega mööda Eestit

Leonard Coheni "Suzanne" on artisti üks tuntumaid lugusid. Loki sõnul valis ta Coheni repertuaarist lood, mis teda enim kõnetasid. Coheni lugudega läheb naine ka mööda Eestit kontserttuurile ''Secret Chords''.

Lokk sõnas, et kui Coheni originaallugudes kasutatakse väga palju muusikainstrumente ning taustalauljad, siis Loki bändis esinevad ainult laulja, klarnetimängija ja basskitarrist. "See pole väga tavapärane," tõdes lauljanna kultuurisaates "OP" ja lisas, et on oma kontserdi üles seadnud minimalistlikult.

"Cohen on artiste, keda ma väga palju teismelisena kuulanud olen," rääkis naine ning sõnas, et pärast Coheni surma leidis ta jälle tee mehe loominguni. "Tema kirjutamisviis kõnetab mind väga palju."

"Igaüks saab sellest täpselt seda aru, mida temal vaja välja noppida on," iseloomustas Lokk Coheni muusikat. Coheni lugude puhul peab Lokk oluliseks muusiku teksti, kuid kindlasti ei tasuks unustada ka meloodiat.

Prantsusmaal elav lauljanna rääkis, et kuigi välismaal on tal projekte rohkem, leiab ta siiski aega kodumaa publikule esinemiseks. Möödunud aastal käis Lembe Lokk Eestis oma sooloprojektiga ning nüüd tuuritab mööda kodumaad kontserdi "Secret Chords" raames.