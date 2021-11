Estonias etendub lastelavastus "Isand Tuutu ja salajane teatripööning"

Rahvusooper Estonia kammersaalis etendub muusikaline lastelavastus "Isand Tuutu ja salajane teatripööning", mis räägib muuseas sellest, et vanadel asjadel on oma lugu ja tähendus.

Isand Tuutu puhub kirbuturult ostetud puunukk Kratile hinge sisse ja koos hakkavad nad pidama kaotatud asjade leiubürood. Väiksele teatripublikule on see arvatavasti esimene kokkupuude selle mütoloogilise olendiga.

"Kratid jah, kohati kui sa vaatad neid, siis nad võivad olla törtsu hirmutavad. Sellega võitlesime küll, et nad näeksid armsamad välja. Õnneks nukumeister Evelin suutis nad teha täpselt sellised, et mõlemast midagi natuke hirmsat ja tohutult palju seda armsat ja nunnut tuua välja," rääkis näitleja Rauno Kaibiainen.

Lavastus "Isand Tuutu ja salajane teatripööning" viib väiksed ja suured teatrikülastajad salapärasesse saali katuse all, kus segunevad lava ja publiku piirid.

"Teatripööningud on maagilised kohad ja tundus väga asjakohane tuua üks lavastus, mis räägib muuhulgas ka sellest, et vanadel asjadel on lugu ja tähendus ning nad on palju paremad kui uued asjad, et tuua see siia teatripööningule, kus on palju vanu asju, teatri asju," mainis lavastaja Kati Kivitar.

Muusikaline lavastus põhineb Edgar Valteri lastejutul "Isand Tuutu ettevõtmised". Mart Madiste ja Urmas Põldma mängitud nimitegelases, Teodeor Tuutus on palju Edgar Valterit ennast.

"Isand Tuutu on üks heasüdamlik onu, kes on tegelikult üksik ja ta igatseb kedagi või midagi enda kõrvale. Teda pelutab see tänapäeva maailm," rääkis näitleja Mart Madiste.

Tund aega kestev lavastus on täis erinevaid karaktereid, laulu ja tantsu, salapära ja mõtteainest.

"Lastele tuleb teha täielikult allahindlusteta teatrit. Nendele ei saa teha lohakalt, odavalt ega ülejala, vaid siiraid ja ausaid lugusid valida ja teha neid nii professionaalselt ja fantaasiaküllaselt kui vähegi võimalik. Sellepärast mina väga armastan teha lugusid lastele," üles Kivitar.

Laulutekstid on kirjutanud Leelo Tungal, nukumeister on Evelin Vassar.