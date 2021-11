Heliinsener Jose Diogo Neves: mind ei huvita, kas muusik on kuulus või mitte

Helide miksija, masterdaja ja salvestaja Jose Diogo Neves ütles Müürilehele antud intervjuus, et ta valis oma elukutse paljuski tänu Pink Floydi albumile "The Dark Side of the Moon".

Mis on olulisimad isikuomadused, et olla hea helitehnoloog?

Tuleb olla hea kuulaja, et mõista, mida artist otsib. Samal ajal on oluline julgus katsetada oma ideid ja panna artist kõlama uudsemalt kui kunagi varem – ehk on just see kõla miski, mida ta on otsinud. Samaväärselt tähtis on olla sõbralik, enesekindel, usaldusväärne, efektiivne ja pühendunud, tervislikus sõltuvussuhtes oma tööga. Kui tunned millegi vastu kirge, väljendub see ka su töös.

Kas oled kunagi ka ise muusikat teinud? Kas helitehnoloogil peab olema muusikaalane haridus?

Kui ma muusikaülikoolis õppisin, olin ma mingite projektidega seotud. Peamiselt küll ansambliproovides, kuid pillimäng pole kunagi minu teema olnud. Minu kirg ja kinnisidee on olnud alati heli. Muusikalist haridust olema ei pea, aga see aitab kindlasti kaasa.

Nende artistide ampluaa, kellega sa töötanud oled, on suur ja lai. Kuidas sa kirjeldaksid enda lähenemist eri žanritele?

Mu muusikamaitse on väga mitmekülgne, seega naudin eri muusikastiilide kuulamist, samuti nende miksimist. See pole tegelikult tavapärane, et heliinsener töötab nii laia haardega, aga minu jaoks on see lõbus. Tihtipeale rakendan üht tehnikat mitme stiili juures – tuleb hoida avatud meelt. Ma ei näe muusikat mitte žanrites, vaid helides. Minu töö on tuua muusikas välja emotsioon, teha see põnevaks nii artistile kui ka kuulajale.

Mille põhjal sa otsustad, mis artistiga sa koostööd teed, ja milline on eeltöö?

Kui muusika liigutab mind või tekitab minus emotsioone, tahan ma sellega ka töötada. Mind ei huvita, kas muusik on kuulus või mitte. Samuti ei ole mul kindlat eelistust selles, mis instrumendist alustada. Vahepeal on selleks äge soolo või hoopiski gruuv, mis tõukab mind trummide poole. See oleneb loost.

Mis on kõige huvitavam ja kõige väljakutsuvam osa sinu tööst?

Kõik (naerab)! Heliinsener ei tööta ainult helikeele, nuppude või mikrofonidega, vaid see on personaalne suhe, mis tekib muusikutega – see on kõige huvitavam osa. Nii leiab sõpru ning on võimalik avastada kunsti ja muusika kaudu eri kultuure.

Nimeta üks album, mille sa soovid, et oleksid miksinud.

Pink Floydi "The Dark Side of the Moon"! Ma olen heliinsener just selle plaadi tõttu. See on geniaalne ja perfektne album igal võimalikul tasandil.