José González annab juunis Tallinnas kontserdi

Argentiina päritolu Rootsi muusiku José Gonzáleze loomingus kohtuvad klassikaline kitarrimäng, Kuuba nueva trova pärand ja inimõigustest kantud sõnumid. Gonzáleze vokaalmeloodiad on toonud talle võrdlusi Nick Drake'i ja Paul Simoniga ning tema suurimate menukite seas on Joy Divisioni, Massive Attacki ja Kylie Minogue'i hittide töötlused.

Laiema publiku huviorbiiti jõudis ta 2003. aastal Rootsi bändi The Knife'i loo "Heartbeats" plaatinajagu müünud cover'iga. Lisaks neljale sooloalbumile on ta üllitanud kaks täispikka plaati koos bändiga Junip, tegutsenud avangardmuusika rühmituses The String Theory, võitnud Rootsi Grammy auhinna ja lasnud oma muusikal kõlada nii NBA legendi Michael Jordani dokfilmis "The Last Dance" kui ka auhinnatud videomängus "Red Dead Redemption".

Eelseisval kontserdil tuleb ettekandele valdavalt Gonzáleze septembris ilmunud neljanda stuudioalbumi "Local Valley" materjal. Uut albumit kannab pastoraalne helikeel, milles põhjamaine folktroonika kohtub Ladina-Ameerika ja Aafrika mõjudega. Muuhulgas laulab González plaadi videosinglil "El Invento" esimest korda ka oma emakeeles, hispaania keeles. Muusikaajakiri Uncut tõstab samaväärsena esile albumi teist singlit "Visions" ning Mojo hinnagul on kogu uus plaat "läbivalt meeliülendav nauding".

Biokeemiat õppinud González jätkab ühtlasi oma loomingut läbiva humanistliku, dogmavastase mõistuse sõnumi levitamist. "Local Valley" kaant illustreerivad elevant ja musträstas viitavad "moraalivundamentide" loojast Jonathan Haidti käitumispsühholoogia mudelile. Muusiku sõnul kehastavad need "maakerale oma kinnisideedesse takerdunud inimkonna kaht vastakat hõimu, kes ei suuda näha asju teise vaatenurgast".

José Gonzáleze "Local Valley" kontsert toimub Tallinnas Alexela kontserdimajas 11. juunil 2022. Uksed üritusele avatakse kell 18, kontsert algab kell 19.