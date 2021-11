"Kupee nr 6" režissöör: nägime vaeva, et rongiga mööda Venemaad sõita

Film "Kupee nr 6" viib vaataja teekonnale läbi 1990. aastate trööstitu Venemaa. Nagu filmi nimi reedab, toimub tegevus rongis.

"Seidi Haarla Soome näitlejatar mängib naispeaosa Laurat. Filmi absoluutne staar on Juri Borissov, kes mängib temaga samasse kupeesse sattunud ambaali, kes on kindlasti iga tütarlapse jaoks kõige ebameeldivam kupeekaaslane. Joov, ropendav kiilakas aetud töll, kellega sa kindlasti ei soovi väikses ruumis viibida.

Juri Borissov on õudsalt hea näitleja, väga kihvti välimusega ja ta on kindlasti noortest vene näitlejatest see, kellel on väga suur võimalus lüüa läbi rahvusvahelisel areenil," rääkis filmist "Kupee nr 6" filmiajakirjanik Maria Ulfsak.

Film põhineb Rosa Liksomi samanimelisel romaanil. Soome režissöör Juho Kuosmanen tegi tihedat koostööd eesti stsenaristide Andris Feldmanis ja Livia Ulmaniga.

"Me filmisime seda filmi rongis Venemaal päris pikalt. Kõigepealt oli tükk tööd, et saada luba rong rentida ja teha selline graafik, et saaksime sellega mööda Venemaad sõita," sõnas režissöör Juho Kuosmanen.

Kuosmaneni enda sõnul on filmi keskne teema, kuidas võtta elu nii nagu see on.

"Mulle tundub, et inimeste soov elust aru saada sageli piirab

nende elu, kas oma ootuste või oma kitsa aursaamisvõimega, kuid elu on hoopis laiem ja absurdsem tervik, kui me suudame mõista ja seletada," ütles Kuosmanen.

Filmiajakirjanik Maria Ulfsaki sõnul on filmi edu aluseks Juho Kousmoneni soe lugude rääkimise viis, mis võidab südameid nii kriitikute kui tavavaatajate hulgas.

"Mul endal oli suurepärane võimalus selle filmi maailma esilinastusel viibida Cannes'is. See toimus Grand Theatre Lumieri kõige suuremas saalis, kus filmi lõpus seisis 2000 inimest püsti ja aplodeeris 10-15 minutit. See oli ikkagi päris uhke tunne. Ja nüüd just tuli hiljuti paar päeva tagasi välja edetabel filmidest, mis tõenäoliselt hakkavad Oscareid noppima ja "Kupee nr 6" ei ole seal ainult võõrkeelse filmi kategoorias, vaid pakutakse talle isegi suuremat arvu Oscareid, nii et saab pöialt hoida," mainis Maria Ulfsak.