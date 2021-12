ERSO staažikaim pillimees: orkester on muutnud mind rohkem kui mina orkestrit

Noodikoguhoidja Meeli Lass ütles, et süsteemi järgi on ERSO 95-aastase ajaloo jooksul mänginud kõige enam Heino Elleri "Koitu".

"Aga ma paneks sinna kõrvale ka Elleri "Kodumaise viisi", sest seda on meil lugematuid kordi mängitud lisapalana. Nii et see on ilmselt meie üks mängituim lugu," lisas Lass.

Rääkides ERSO kõige kallimast instrumendist, siis märkis pillilao spetsialist Egert Leinsaar, et ERSO timpanikomplekt on ilmselt väärt päris mitu head sõiduautot.

"Harf on samamoodi väga kallis ja hinnaline ning selle transportimine on alati teatud peavalu," tõdes Leinsaar.

ERSO kõige staažikam pillimees, löökpillimängija Rein Roos. Autor/allikas: Markus Lutter

ERSO kõige staažikam pillimees on aga löökpillimängija Rein Roos, kes on orkestris mänginud rohkem kui pool selle ajaloost – täpselt 50 aastat, aastal 1971 jõulude eel. Tol ajal kandis orkester nime Eesti Raadio ja Televisiooni komitee orkester.

"See ei olnud veel riiklik orkester. Riiklikuks läksime me 1975." Roos liitus orkestriga 19-aastaselt. "Pillimängu mõttes olin ma täitsa algaja. Ei tahagi seda meenutada. Praegu me selliseid mängijaid orkestrisse kindlasti ei võtaks."

Roos tõdes, et orkester on muutnud teda rohkem kui tema orkestrit.

