Sander Varusk: CD-plaatide taastõusu võis näha tulemas

Hiljutisest statistikast selgus, et CD-plaatide müük kasvas esimest korda 17 aasta jooksul . Terminali plaadipoe juht Sander Varusk tõdes, et see uudis teda ei üllata ja tegelikult võis seda näha tulemas. CD-plaate on enda jaoks uusavastamas just digi ja voogedastuse peal üles kasvanud põlvkond, kelle jaoks on see formaat midagi retrot.

"Plaadimüük on kasvanud umbes 15 aastat, aga see on vinüülide müük, mis on kogu aeg kasvanud. Vinüülid on need, mis on lipulaev füüsilise muusikakandja taastõusus. Aga nüüd siis CD – tegelikult see mind ei üllata," tõdes Varusk "Terevisioonis".

Ta märkis, et on plaadipoes kohapeal olles viimasel ajal märganud toredat tendentsi, et CD-plaatide tagasitulekuga on plaadipoodi hakanud tulema ka nooremaid ostjaid.

"Olen näinud, et teismelised tulevad ja leiavad Tyler, the Creatori CD, mitte ainult vinüüli. Nüüd, kui see uudis tuli, siis ma mõtlesin, et tegelikult see oli tulemas."

Varusk kinnitas, et CD on noorte jaoks kindlasti retro, sest nad on kasvanud üles digitaalse voogedastuse peal.

"Me oleme juba hetkes, kus on kasvanud peale põlvkond, kes on millenniumi kandis sündinud ja nende jaoks on CD midagi sellist, mida nad heal juhul näevad vanemate autos või riiulis."

Digitaalne voogedastus on mugav ja eelmainitud generatsioonile täiesti enesestmõistetav, lisas ta. "Aga nad on hakanud CD-d avastama. Ma näen seda. Noored ostavad kõike metal'ist hiphopini.

Aga nende noorte jaoks pole see niivõrd taasavastamine, kuivõrd uusavastamine. "CD-l on endiselt eeliseid tavalise digitaalse voogedastuse, nt Spotify ees."

Kui USA ja Ühendkuningriigi müügiedetabelites vedasid CD-plaatide müüki rohkem Adele ja Taylor Swift, siis Eestis olid aastalõpu kaks suurt hitti Adele ja ABBA. "Nemad olid ka põhjus, miks ka vinüülitehased jäid natuke jänni."

Rääkides sellest, kas CD-plaatide populaarsuse kasvuga hakkab nüüd kasvama ka CD-mängijate müük, märkis Varusk, et tegelikult on paljudel seadmetel veel CD mängimiseks pilu olemas.

"Noorte seas võib see olla ka pool naljaga retrovärk jälle osta omale Walkman. Need võivad minna korraks populaarseks. Aga vaevalt, et noored hakkavad ostma omale suurt keskust helivõimendi, CD-mängija ja kõlaritega. Kes teab, mõned võib-olla ostavad kindlasti."

Ta lisas, et CD on nii universaalne, et tegelikult võib selle panna ka DVD-mängijasse või Playstationisse.

Kassettidest rääkides tõdes Varusk, et need kadusid vahepeal täiesti ära. "Kuigi vinüülid olid 90ndatel ja 00ndatel täielikus mõõnas, ei kadunud nad kunagi täiesti ära ja tulid tagasi. Aga kassetid olid selline asi, et väga tore, kui keegi tuleb küsima, keegi ostab, sest neid toodetakse uuesti. Ka vanu asju pannakse uuesti kassetile."

Samas usub ta, et kassett ei tule kunagi tõeliselt tagasi. "Sellel ei ole ainsana eelist formaadina. Ta on lihtsalt nunnu."

Ühes vinüülimüügi kasvuga on taas tõusnud ka iseseisvad plaadipoed, nagu Terminal. "Neid on Eestisse juurde tulnud, osad tegelevad küll ainult teise ringi asjadega, aga ikkagi."

Kaubanduskeskustes on tipus ühed, taolistes iseseisvates plaadipoodides teised asjad.

"Kui me jagame neid suuri tegijaid välismaa mõistes – ABBA jt lähevad nagunii – siis Eesti asjad on erinevad. Kaubanduskeskustes, Apollodes jt suurtes kohtades lähevad suured CD müüjad, aga meil lähevad just iseseisvate plaadifirmade asjad ka, nagu Rita Rey."

See näitab, et tarbijad on erinevad, erinevused tulevad mängu ka siis, kui võrrelda plaadimüüki sellega, mis toimub nn digitopis.

Varusk ei leia, et Spotify ja teised voogedastusplatvormid oleksid füüsilistele helikandjatele otseselt konkurendid.

"Spotify põhjus ei ole teenida leiba, vaid saada märgatud – ja siis ostetakse plaati. Tänapäeval ma ei mõtle, et need kaks on vaenlased. Ma näen väga palju, kuidas inimesel on poes telefon kõrva ääres, Spotify käib ja nad kuulavad, et "okei, selle ostan".