CD-plaatide müük kasvas esimest korda 17 aasta jooksul

Muusikavaldkonna müügistatistikaga tegelev MRC Data teatas, et CD-plaate müüdi möödunud aastal 40,59 miljonit tükki, mis märgib 1,1-protsendilist tõusu võrreldes 2020. aastaga, kui CD-plaate müüdi 40,16 miljonit ühikut, vahendab Pitchfork.

Selline hüpe CD-plaatide müügis toimus tänu Adele'ile ja Taylor Swiftile – Adele'i "30" oli enimmüüdud CD-plaat Ameerika Ühendriikides, müües kokku 898 000 ühikut. Teiseks ja kolmandaks enimmüüdud CD-plaadid andis välja aga Swift, kelle hiljuti taassalvestatud versioone albumitest "Fearless" ja "Red" müüdi vastavalt 263 000 ja 237 000 ühikut.

Kümne enimmüüdud CD-plaadi hulgas on ka Swifti album "Evermore", mida müüdi 213 000 ühikut, BTS-i "Map of the Soul: 7", mida müüdi 210 000 ühikut ja "Be", mida müüdi 187 000 ühikut, samuti Olivia Rodrigo "Sour", mida müüdi 195 000 ühikut.

2021 oli ka esimene aasta, kui CD-plaatide müügist saadud tulu pärast 2004. aastat – mil formaadi müügist saadav tulu oli praeguse ajaga võrreldes eksponentsiaalselt suurem – kasvas.

Adele'i "30" aitas kaasa ka vinüülplaatide müügile, mis oli 2021. aasta detsembris suurim pärast 1991. aastat. Kokku müüdi detsembris umbes 2,11 miljonit vinüülplaati, "30" oli neist ka kõige müüdum.