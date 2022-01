Terik: kiirtestide arvestamine kultuuriüritustel vähendaks pingeid ühiskonnas

Teriku sõnul valitseb Keskerakonnas sellel teemal üksmeel. "Ka Tanel Kiik on täna toetamas väga tugevalt seda positsiooni," ütles ta. Kultuuriminister loodab, et valitsus saab lähiajal teha ka vastava kiirteste soosiva otsuse.

"Kogu see koroonasitsuatsioon on inimestele väsitav, põhjustab pingeid paljudel elualadel inimestel. See, kui me saaksime läbi kultuuri anda inimestele positiivseid emotsiooone, teatris, kontserdil, ka jõusaalis treeninguid tehes, siis ma usun, et kui inimesed on tõendamas seda, et nad on viirusest hetkel vabad, siis kindlasti see positiivne emotsioon aitab ühiskonnal ka vaimselt terveneda," sõnas ta.

Terik nentis, et nakatunute numbrid on järjest suuremad ning löövad uusi rekordeid. Samas tõdes ta, et olukorra hindamisel peaks ühe indikaatorina siiski nakatumiste arvu kõrval arvesse võtma ka seda, kui palju inimesi on haiglates.

Ta ütles, et kindlasti ei tohi nakatumisnumbreid alahinnata ning eeskätt peab arvestama arste ja teadlasi.

Endine teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles eile ERR-ile, et peab mõistlikuks lubada testiga kõikjale ka kaitsepookimata inimesi, sest koroonaviiruse omikrontüve tulek on olukorda muutnud. "See on kindlasti praeguses olukorras mõistlik, me peame hakkame seda ühiskonda kokku õmblema," sõnas ta.

Lutsar sõnas, et kui kiirtest on juba positiivne, siis ei ole vajadust seda PCR-testiga üle kontrollida, sest meil on haigust nii palju. Küll peaks PCR-testi tegema haiglasse minejad.

Paide teatri juht: kui piiranguid leevendada, tuleb publik ajapikku tagasi

Paide teatri juht Harri Ausmaa arvas, et praegu, kus viirus näitab nõrgenemise märke, peaks hakkama üks hetk kaaluma võimalusi, kuidas rohkem inimesi kultuuri juurde lasta. "Tunnen kaasa valitsusele ja neile, kes otsuseid peavad vastu võtma. Aga peaks mõtlema, kuidas piiranguid mõõdukalt vähendada," sõnas ta.

Ausmaa ütles, et seis teatrites on olnud keeruline. See, kui palju inimesi teatris käib, sõltub lavastustest. Menukamates Paide teatri lavastustes, mida mängitakse nii-öelda sihtrühmavabalt, on Ausmaa sõnutsi võimalik päris palju pileteid müüa ning saal isegi 70 protsenti täis saada. Eriti on näha publikulangust aga lavastuste ja etenduste puhul, mis on rohkem nii-öelda nišilavastused, kus ei ole tuntud nimesid. Seal on teatrijuhi sõnul kohati täidetud kolmandik teatrikohtadest.

Ta lisas, et on ilmselge, et kui piiranguid lõdvendada, tuleks publikut ajapikku juurde. Tuleb ka arvestada, et kaks viimast aastat on jätnud inimeste kultuuritarbimisse suure jälje.

"Inimestel on tekkinud see mulje, et ma saan ju kodus Netflixist ka filmi vaadata ja ka sobib. See tähendab teatritele, kinodele, kultuuriasutustele üldse väga suurt tööd, et see harjumus inimestesse tagasi tekitada. Eriti nendesse inimestesse, kes on olnud vaktsineerimata ja kes on paratamatult tundnud, et neid on kuidagi tõrjutud ja neid pole soovitud kultuuri juurde lasta," sõnas ta.

Indrek Saar: kultuuriasutustes on ilmselt üks väiksemaid ohte nakatumiseks

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees ja endine kultuuriminister Indrek Saar ütles, et eeskätt peab kuulama, mida ütleb teadusnõukoda ja meditsiiniasjatundjad. Samas on tal tunne, omikrontüve levikuga on olukord muutumas. Üheltpoolt on riigis rekordilised nakatumisnumbrid, samas on omikrontüvi leebema iseloomuga.

"Ma ei välista, et me mingil hetkel kogu selles tervisesituatsioonis jõuame sinnamaani, et tõepoolest võib hakata mingite leevenduste peale mõtlema. Ja kui nüüd mõelda, et mis on need asutused, mis ilmselt suudavad kõige professionaalsemalt tegutseda ja kus on üks väiksemaid ohte nakatumiseks, siis profesionaalsed teatrid ja kontserdiorganisatsioonid need on. Enamikes neist on korralik ventilatsioon, need on suured saalid. Inimesed istuvad rahulikult mask ees kohapeal ja seal on professionaalsed ja kogenud teenindajad," ütles ta.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles eile, et praegune olukord, kus kiirteste ei lubata, tekitab ühiskonnas pingeid. Ta sõnas, et ühiskonnale oleks kasu, kui me neid pingeid leevendaks.

Indrek Saar sõnas, et tervisekriis on pingeid tekitanud juba ligi kaks aastat. "Kui valitsus oleks oma tööd hästi teinud, siis ei oleks meil täna nii palju vaktsiinivastaseid. Meil oleks parem rohkem neid inimesi, kes on vaktsineeritud ja meie riskirühmad oleksid korralikult vaktsineeritud, mis kaitseks paremini nende elu ja tervist kui see teoreetiline arutelu praegusel hetkel," sõnas sotsiaaldemokraatide esimees.

Saar nentis, et kõik on tervisekriisist väsinud, kuid siiski tuleb terviseekspertide koos olukorda jälgida.