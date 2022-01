Kaspar Viilup: "Raul Vaiksoo: Pätt või pühak" joonistab Vaiksoo välja kui karikatuuri

Sel reedel jõuab kinodesse värske portreefilm vastuolusid täis arhitektist ja õppejõust Raul Vaiksoost. Kultuuriajakirjanik Kaspar Viilupu sõnul joonistab see välja Raul Vaiksoo kui karikatuuri. Filmi suur pluss on tema hinnangul see, et kõik tundub vahetu ja loomulik.

Kultuuriajakirjanik Kaspar Viilup tõi välja, et arhitektuur on saanud dokumentalistide seas populaarseks teemaks. Möödunud aastal esilinastus Margit Mutso portreefilm Leonhard Lapinist ning alles teisipäeval oli ETV2 eetris Maria ja Robi Uppini Eesti lugu "Lokaalsed linlased".

"Raul Vaiksoo: Pätt või pühak" on aga eelkõige portreefilm ühest põnevast ja vastuolulisest loojast.

"Võib öelda, et see film joonistab välja Raul Vaiksoo kui karikatuuri – piip hambus ja Rocki õllepurk näpus. Kes tahab, võib öelda, et tal on probleemid, aga see pole filmis esil," sõnas Viilup "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta isegi tõdeb et on punkar, kui soovite, siis ka punkarhitekt, aga ta on ise selle juures nii leebe, et see punkmeelsus pole peale surutud. See on aastatega saanud nii osaks temast endast," lisas ta. "See on selle filmi suur pluss, et see tundub vahetu ja loomulik."

Operaatoriks õppinud Mattias Veermetsa jaoks on see esimene film režissöörina. Debüütfilmis on ta enda kanda võtnud kaks vastutusrikast ülesannet korraga.

"Kui ma selle filmi peale esimest korda mõtlesin või seda planeerima hakkasin, siis mul sai kohe selgeks, et oluline on see meeskond hoida võimalikult väiksena," märkis Veermets.

Veermets märkis, et dokumentaalfilmi tehes on tavaline, et olenevalt kaamera ümber ja taga oleva seltskonna suurusest muutub ka karakter.

"Raul on väga hea suhtleja, väga joviaalne ja põnev, tõmbab endaga igasuguseid inimesi kaasa, aga seal on ikkagi tuntav vahe. Kuna mina tunnen teda pikka aega, siis sai otsustatud, et seda filmi teen mina operaatori ja režissöörina," märkis ta.

"Teine põhjus oli ka see, et ma ei tahtnud väga palju lavastada. Tahtsin, et see saaks üles võetud pika jälgimise tulemusena, loomulikes olukordades. Mis tähendab seda, et materjali hulk on meeletult suur, aga samas pole seal lavastuslikke momente."

Üks huvitavamaid vastuolusid Rauli iseloomu puhul on see, et ühelt poolt on ta tohutult seiklusjanuline ja edasipürgiv inimene – teda huvitavad kogu aeg uued asjad – samas teiselt poolt on ta uuenduste vastu, tõdes Veermets.

"Igasugune bürokraatia, seadused, reeglid, kõik see viskab kaikad tema kodaraisse, sest ta teab väga palju ja on võimeline ära põhjendama, et need asjad ei ole nii rentaablid," jätkas ta.

"See kindlasti on tema puhul väga huvitav, et ta ühelt poolt tahab väga palju kogeda, seigelda, näha, aga teisalt ei ole tal mobiiltelefoni ja ei ela ta sellist tavalist elu, mida ühiskond meile võib-olla ette näeb."

Dokumentaalfilm "Raul Vaiksoo: pätt või pühak" jõuab kinodesse reedel, 21. jaanuaril.