Kinodesse jõuab portreefilm Raul Vaiksoost

Raul Vaiksoo on andekas ja mitmekülgsete huvidega mees, mis on olnud ka ajendiks luua temast portreelugu. Filmi režissöör ja operaator Mattias Veermets on jälginud arhitekti tegemisi kahe aasta jooksul, saades osa paljudest üritustest, kuhu toimekas ja seiklusrikas arhitekt on jõudnud ning filmitegijad kaasa usaldanud.

"Mul on hea meel, et saame filmiga välja tulla just praegu, pilkases kaamoses. Loodan, et Rauli kirglik iseloom ja eluterve meel kandub läbi ekraani ka vaatajateni ning annab mõnusa energialaengu," ütleb produtsent Karolina Veetamm.

Filmi režissöör ja operaator on Mattias Veermets, montaažirežissöör Mirjam Jegorov, helirežissöör Kauri Lemberg, helilooja Markus Robam, produtsent Karolina Veetamm ja tootja Kafka Films.