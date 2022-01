Liina Tennosaar Raul Vaiksoost: ta on palju rohkem kui arhitekt

Kuigi portreefilme tehakse tänapäeval palju, leiab Liina Tennosaar, et eesti filmimaastikult oli puudu linateos arhitekt Raul Vaiksoost. "Teda on nii palju!" tõdes näitleja ja lisas, et arhitekti isiksust peab näitama ka laiemale publikule.

Küll aga tundus Tennosaarele, et filmis jäid mõned olulised asjad kajastamata. "Raul on hästi palju rohkem kui arhitekt," ütles ta ja nentis, et pigem oli tähelepanu juhitud mehe ametikutsele. Nii tõdes näitleja, et tegelikult meeldib Vaiksoole tegeleda muusikaga, jälgida kuuvarjutusi, seigelda maailmas ja nautida kultuuri.

"Raul Vaiksoo: Pätt või pühak" režissöör on Mattias Veermets, kes varem on olnud filmide juures peamiselt operaatori rollis. Hoolimata sellest meeldis Tennosaarele väga Veermetsa pildikeel. "Mulle esimesest hetkest peale hakkas see pildikeel väga meeldima," ütles ta ja lisas, et tabatud on väga Vaiksoole iseloomulikke hetki. Samuti kiitis näitleja ka linateose muusikat.

Filmitegija Greta Varts leidis, et Vaiksoo filmi puhul tuleb esialgu mõtestada, kas tegemist on dokumentaalfilmiga või keskendutakse peamiselt portreteeritavale. Nii leidis Varts, et kui linateost vaadata portreefilmi seisukohalt, võib inimestel tekkida rohkelt küsimusi nii Vaiksoo karjääri või kasvõi eraelu kohta. "Seal võib olla vaatajale tõesti kohti, mis jäävad täitmata."

Küll aga leidis filmikriitik, et ka filmi loojad võtavad portreefilmi tehes oma raamistiku. Nii on režissöör Veermets kajastanud filmis ainult ühte väikest osa Vaiksoo karjäärist. Täpsemalt võeti vaatluse alla Aarne Saluveeri maja projekteerimine ning sinna juurde on lisatud ka muid Vaiksoo tegemisi.

"Filmitehniliselt on ta väga tugev tervik," kiitis Varts ja lisas, et Vaiksoo isiksus annab filmile juurde westernlikku elamust.