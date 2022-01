Jan Leo Grau ja Indrek Aija püüavad leida uue ja vana kultuuri sünteesi

Pärnu linnagaleriis on avatud Jan Leo Grau ja Indrek Aija näitus "Ühenduses kõiksusega". Näitus käsitleb uue ja vana kultuuri sünteesi, algosadest terviku kujundamist, seejuures on algosad tervikus siiski äratuntavad.

Näituse autorid Jan Leo Grau ja Indrek Aija pole tööde juurde pannud autori nime ega andnud teostele nimesid. Nende soov on, et näitusekülastaja saaks väljapanekut nautida täiesti puhta lehena.

Tavaliselt vaatabki külastaja kõigepealt, kuidas autor on oma tööd nimetanud ja hakkab seejärel mõtlema, kas tema taieses sedasama näeb.

Segatehnikas tehtud tööd tõmbavad vaataja pilku vägagi. Grau ja Aia on ühevanused ja neid ühendab seegi, et kummalgi pole kunstiharidust. Küll aga sujub nende omavaheline koostöö, sest suudavad üksteist mõista. Samuti pole tegemist kunstnike esimese ühise tööga. Varem on nad koos osalenud ka grupinäitustel.

"Näituse kontseptsioon tugineb ikka sellele, et sul on teadus ja kus teadus lõpeb, algab usk – nagu valguse ja varju mäng, sellised piiripealsed jooned. Vaatajad tihti näevadki ikoone ja altareid ja muud sellist religioosset," sõnas Grau.