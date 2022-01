Jaak Allik: mingit revolutsiooni me Svetlana Jantšekilt ei nõua

Jaak Allik selgitas, et Svetlana Jantšek töötas Vene Teatris kirjandusala juhatajana 1987. kuni 2004. aastani ning 2011. ja 2012. aastal oli ta ka Vene Teatri direktori kohusetäitja. "Vabariigi teatriavalikkus teab teda kui festivali "Kuldne Mask" korraldajat, millega ta tegeleb ka juba üle paarikümne aasta," lisas ta ja mainis, et Vene Teatris on Jantšek töötanud viimased 35 aastat. "Vaevalt oleksime leidnud kedagi, kes seda maja rohkem tunneb kui tema."

"Viimase nelja aastaga, kui Vene Teatri juhatuse liige on olnud Margus Allikmaa ja peanäitejuht Filipp Loss, on teatri loominguline ja finantsiline olukord oluliselt paranenud," sõnas Allik ja mainis, et taastunud on Eesti ajakirjanduse huvi teatri vastu. "Kirjutatakse retsensioone, vahepeal seda ei olnud, nüüd on väga paljud lavastused leidnud ka laia publikuhuvi, näiteks "Meister ja Margarita" ning "Minu veetlev leedi"."

"On soov, et need positiivsed tendentsid jätkuksid, mis praegu on Vene Teatris selgelt ilmnenud, mingit revolutsiooni me Svetlana Jantšekilt ei nõua, aga ta on muidugi ise väga kogenud," sõnas ta.

Esialgu toimus uue juhi leidmiseks ka avalik konkurss, kuhu tuli viis kandidaati, kellest kahega toimusid ka vestlused. Konkurss kukkus aga läbi, nende kandidaatide seast sobivat juhti teatrile ei leitud ning edasi mindi suunatud pakkumistega.

Hetkel on Jantšek MTÜ Art-Fortius juhatuse liige, mis korraldab teatrifestivali "Kuldne Mask", kuid uus Vene Teatri direktor lubanud kuu jooksul juhatusest lahkuda.