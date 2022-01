Vene Teatri uueks direktoriks saab Svetlana Jantšek

"Lähima tunni jooksul kirjutame temaga töölepingu alla," ütles Vene Teatri nõukogu esimees Jaak Allik esmaspäeval ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee.

Detsembri alguses välja kuulutatud konkurss Vene Teatri direktori ja juhatuse liikme kohale kukkus läbi, kuna teatri nõukogu ei leidnud viie kandidaadi seast sobivat inimest.

Jaanuaris ütles Allik, et nõukogu leidis sobiva kandidaadi, kuid läbirääkimised temaga ei ole veel lõppenud.

"Arutasime nõukogus erinevaid võimalusi ning kuna nõukogu nõustus Svetlana Jantšekiga kohtuma, siis tegin talle ettepaneku, mille ta pärast kaalumist vastu võttis," selgitas Allik. Tema hinnangul võib siiski probleeme tekitada see, et Jantšek on teatrifestivali "Kuldne mask" korraldamisega tegeleva MTÜ Art-Fortius juhatuse liige.

"Aga Jantšek kinnitas meile saadetud kirjas, et lahkub kuu jooksul Art-Fortiuse juhatusest. Seega huvide konflikti ei ole. Edaspidi saab Vene Teatri ja Art-Fortiuse vahel lepinguid sõlmida ainult teatri nõukogu loal," ütles Allik.

Vene Teatri senine juht Margus Allikmaa alustab 1. veebruarist 2022 tööd Eesti Kultuurkapitali juhina. Vene Teatris asus ta tööle 2018. aasta veebruaris, enne Allikmaad juhtis Vene Teatrit Tõnu Lensment.