EiK: kui ütlen endale, et olen kõva vend, siis lähevad asjad hästi

Vestlesime viimati neli aastat tagasi.

Nelja aastaga on päris palju muutunud … Olin siis 17.

Kuidas sa selle aja kokku võtaksid?

Ütleksin, et kõige suuremad muutused on seotud koolivahetusega. Pidin leppima olukorraga, kus sõpruskond liigub oma elude peale laiali. Suures meres hakkama saamine, ülikooli astumine. Ma käisin Vanalinna hariduskolleegiumis (VHK), seal oli hästi kodune ja kokkuhoidev seltskond. Mul on küll praktilisem eriala, kuid siiski sõjaväekord (naerab). Õpin audiovisuaalset meediat – rahvusvaheline kolmeaastane õpe. On loov ning tehniline pool, mille vahel inimesed jagunevad. Olen see loovam pool, kellel on keerulisem tulevikus tööd saada. Stsenariste ja lavastajaid on palju.

Kas tahaksid tulevikus sellele erialale keskenduda?

Valitud eriala on siiski minu backup, tahaksin täiskohaga muusikaga tegeleda. Samas ei võta keegi sind tõsiselt, kui pole vähemalt bakalaureusekraadi.

Kui minnagi nüüd sujuvalt üle muusikasse – toona ütlesid, et tahaksid kangesti, et EiK ja Eik samade isikutena püsiksid. Kas see on tänaseni nii?

Ütleks küll, teen sellist loomingut, kus pole vaja kuidagi ennast eraldada. Pole tarvis maske kanda. Paratamatult tõlgendavad inimesed seda omamoodi. Näiteks on nad vahel eeldanud, et oma esinemistel seisan laval ühe koha peal ning esitan oma muusikat nagu üks õige luuletaja. See on tulnud üllatuseks, et ma näiteks toolide peale ronin.

Kas käitud laval olles tunde pealt või on need kuidagi ette planeeritud toolidele ronimised?

Mingid asjad on mulle kätte harjunud. Olen esinedes hakanud katsetama. On asju, mis toimivad ning mida julgen ette võtta. Tooli peale ronimine on üks neist … (naerab)

Mäletan, kui 2018. aastal oli sul Sweet Spotil esinedes hommikumantel seljas. See oli väga nunnu.

Katsetan erinevaid asju, et oleks lõbus. Et esinemine poleks liinitöö. Et iga kontsert oleks erinev. Samamoodi nüüd Viljandis – oli vähe ruumi, lava oli eelmise bändi tehnikat täis. Mikriständid tahtsid kogu aeg kokku kukkuda – tegin sellest omamoodi performance'i. Asjad juhtuvad ning jäävad külge.

Kui ma ei eksi, siis tegelesid teatriga. Ehk impro ja selline esinemine tuleb orgaaniliselt välja. Sul ei ole ju lavakartust?

Tegelesin teatriga, jah. Närv tuleb ikka sisse, aga see on pigem adrenaliin. See on hea närv. Ma ei karda kontserdil kukkuda. Inimesed tulevad ju kohale ja täiega ootavad, et oleksin seal ja esitaksin neile neid palasid. Ei karda midagi valesti teha. Mul võivad ju sõnad sassi minna, aga sellest ei juhtu midagi, sest publik tahab näha, mis ma tollel hetkel neile esitan.

Kas oled pigem selline inimene, kes julgeb enda üle naerda ja nalja visata?

Kõige suuremad naljad mul iseenda üle ongi. Olen kohmetu ja ärev, kui ei teeks enda üle nalja, siis oleksin väga kurb isiksus.

Kusjuures põnev, et sa kurbuse teema sisse tood, sest 17-aastane sina mainis, et oled kurblik ja üksildane …

Eks see käib lainetena. Olen sellega osanud leppida. Mul on tunne, et mida vanemaks inimene saab, seda vähem üritab ta enda ümber kõike muuta, sest alati läheb ju midagi valesti. Seepärast ei muretse ma enam nii palju. Olen leidnud enda ümber inimesed, kellele saan loota. Ehk siis üksindust ei ole enam nii palju. See on muusikale muidugi väga halb, kui ei ole suurt kurbust kogu aeg.

"Üksindus sünnitab ilu!" tsiteerides taas seda vana intervjuud. Kas nüüd on siis seda ilu vähem?!

Laulude tekstid on küll õnnelikumaks muutunud. Positiivselt tulevikkuvaatavaks. Uus album on rahulik … Olen rahulikumaks muutunud.

Täheldasin, et sinu tekstid on ka lihtsamaks muutunud. Täna kirjutad arusaadavamalt, mõtted on selgemad. Tundub, et elukogemust on rohkem, kuid mõtete väljendus selle võrra lihtsam.

Jah, olen sellele viimasel ajal palju keskendunud, et tekstid oleksid arusaadavamad. Varasemalt oli nii, et panin oma ideedest kokku mingi Frankensteini koletise. Selline kollaažitehnika on küll jäänud, kuid hoolitsen selle eest, et igas palas oleks läbiv mõte. Et kuulaja saaks vähemalt aru, mida refrääniga öelda tahan. Ülejäänu võib jääda interpreteerimiseks, avatumaks.

Millest sa oma loominguks hoogu ammutad?

Ilmselt sellest samast, millest kuueaastasena alustasin – loodusest. Mu meeleolu muutub palju just ilmast olenevalt. Sügistuuled, tuisud ja kõik selline väga mõjutavad, eriti kui enda emotsionaalne seisund on samuti tormiline. Siis sünnivad head tekstid. Kui viimast plaati kuulata, siis seal on samuti hästi palju viiteid loodusele ja loodusnähtustele. No plaadi nimi on "uduvaip"! Klassikalise luule teema, et tood kujundeid läbi looduspiltide.

Aga kui peaksid "uduvaiba" kokku võtma, siis see oleks ...

Ütleksin, et see on indie-plaat. See pole enam räpp. Ma ei taha enam nii räppar olla (naerab)! Tunnen, et "uduvaip" oli esimene väljamurdmine varasematest normidest. Minu muusikamaitse on lihtsalt nii palju ajas muutunud. Samamoodi neil, kellega koos muusikat loon.

Olen kunagi varem juba sellele mõelnud – sulle pannakse pidevalt räppari silt külge, kuigi sa ei tee enam ammu räppi.

Avalikkusele on nii raske tõestada midagi teistsugust, kui sulle on varasemalt mingi silt külge kleebitud. Mul läks kaua aega, et inimesed mind enam "nooreks räppariks" ei kutsuks.

Kusjuures "uduvaipa" kuulates oli meeldiv üllatus, et oled rohkem sinna spoken word'i poole liikunud.

Ei ütleks, et see on spoken word. See on jälle asi, mis on jäänud, sest toona ma ei osanud end absoluutselt stiililiselt liigitada. Siis ütlesingi algusaegadel, et teen spoken word'i.

Aga aita välja – mida oleks õige öelda? Laulja ju öelda ei saa.

See on selline retsiteerimine. Ei tunne end laulmisega piisavalt julgelt. Pean viisi, aga see on mu jaoks keeruline. Ma pole nagu Jarek (Kasar), kes õppis selle kiiresti ära, ta oskab ilusti laulda. Siiski – plaadilt leiab laulvaid refrääne. Ja mul on Maris Pihlap selja taga, kes aitab alati.

Muusik ja luuletaja EiK. Autor/allikas: Mia Tohver

Siiski … ei laula, ei räpi ja see pole spoken word. Palume abi.

(naerab) See on sõnamuusika, ilmselt! Sõnad on keskmes, ülejäänud muusika loob terviku. Kuna ma ei kirjuta ühtegi teksti algusest peale laulusõnadena, siis ei mahu alati kõik ka takti ära. Sel juhul ma retsiteerin. Ei tahaks tervet laulu laulda, siis see ei oleks minulik.

Kui rääkida värskest albumist, siis kes olid koostööpartnerid? Instrumentaalid sellel albumil – no nii head!

José Diogo Neves, kes miksis selle albumi, ütles, et ta paneb mulle instrumentaalid ka kaasa, sest raudselt neid küsitakse eraldi. Andekad tüübid on mul juures ikka. Luurel Vargalt on paar biiti, Maris Pihlap ja Mattias Tirmaste toetavad taustalaulu ja keelpillidega. Tihti ongi nii, et on produtsendi instrumentaal ning päris pillidega lisatakse nüansse. See kuidagi juhtus nii, et sattusin nende inimestega muusikat tegema ning kujunes toimiv koostöö.

Jonas Kaarnamets lõi kaasa karmima "AINULT SA ISE" pala loomisel, tal oli tausta-loop pikalt sahtlis istunud. Käre lõpp tuli minu enda muusikaliste mõjutuste tõttu. Kulminatsioon sai Jonase poolt ikka väga ägedalt loodud. Sammalhabe tegi paar tausta. Tema stuudios sai paar träkki ka salvestatud. Ülejäänud palad said purki TIKS-u stuudios või minu riidekapis. Panustas ka selline tüüp nagu Holger Rannus ehk hxlger, kes on minu kõige esimese päris tausta autor. Tema tegi mulle 2014. aastal "Balti jaama" biidi.

Kas solvud ka veidi, et tahetakse kuulata instrumentaale, ilma sinu vokaalita?

Ei solvu, see on algusest peale olnud protsess, kus saan ise ka käe valgeks teha. Kõik on ikkagi ühislooming. Hästi palju palasid on minu ja Mattiase koostöölood, kus oleme tundide kaupa koos arvuti taga.

Selle albumi teeb eriliseks, et oled jõudnud justkui kohta, kus leidsid oma hääle. Lisaks, sa ei karda enam natuke rebel olla – näiteks palas "AINULT SA ISE" oli seda eriti hästi tunda. Näitas sind hoopis teisest küljest ja teistsuguses rollis.

Olen jõudnud punkti, kus tunnen end oma kehas kindlamalt. Tähtede seis on õige olnud. Näiteks "EiK" (2020) ei valminud minu enda jaoks tervikuna, palad salvestati nii pikkade vahedega, kuid naljakal kombel kiideti hiljem just plaadi terviklikkust. Ilmselt siis seetõttu, et autorid olid läbivalt samad ja ühise kindla käekirjaga. "uduvaiba" lood on seevastu salvestatud üsna lähestikku, aga sellel figureerivaid kunstnikke on palju suurem hulk. Lühem loomisperiood toetas seda, et välja kukuks ühise kõlaga lõpptulemus. Albumit tegema hakates panin kõik lood kausta nimega "Megahea plaat". Peab endale sisendama, et oled hea ja just täpselt enda isiksuse raames.

Kas see on seotud manifisteerimisega?

Just, see on väga teemas praegu. Aga see toimib! Kui ütlen endale, et olen kõva vend, siis lähevad asjad hästi.

Kuulates juba mainitud "AINULT SA ISE" lugu, tundub, et elu on sind ikkagi trööbanud ka. Kas on endale lihtne öelda, et oled kõva vend?

Kõik on minu enda peas kinni. Kõige rohkem on mind trööbanud ma ise. Muretsen asjade pärast üle. Vahepeal peab natuke kurb olema, hommikul on jälle pilt selgem. Oma nutud peab ära nutma, nii jõuab ka rahuni.

Kas sa tahaksid ajada rohkem sellist rokisemat teemat?

See võiks jääda. Võiks veel midagi sarnast teha. Neid väljaelamispalasid on lahe kontserdil esitada – inimesed saavad täiega kaasa elada. Vabastav.

Kas sa mulle loost "MANDARIINIHOOAEG" ka räägiksid?

See on nüüd küll täpselt see looduspiltide peegeldamine. Tunne, et sügaval Eesti talves on kõik pime, päikest ei paista. Tahtsin sellest tundest kirjutada. Olin ise samal ajal sellises tsüklis, et käisin koolis, tegin päevad läbi arvuti taga tööd. Mandariinihooaja periood igal aastal, kus võid olmesse ära kaduda. Üks kõige teistsugusemaid palasid sellel plaadil.

Ka "KINNISILMI" tundus mulle teistmoodi.

See on selline situatsioonilugu. Kogu see kauamängiv on eneseotsimist täis – sentimentaalsetest asjadest lahti ütlemisest, mida pole tegelikult üldse elus tarvis. "KINNISILMI" on suvehommikul võtusena tühjas linnas koju jalutamise lugu.

Kuidas pidudega praegusel ajal on?

Mulle ei meeldi tegelikult suured peod ja paljude inimestega rääkimine. Olen pigem introvertne. Saan sotsiaalsetes olukordades hakkama, aga ei tunne end selles mugavalt. Pean teesklema, et olen suur inimeste sõber.

Olen alati mõelnud, et mis asja need introverdid siis lavadele ronivad ...

(naerab) Ventiili on vaja! Olen suure tähelepanuvajadusega introvert.

Kui palju sind huvitab, mida inimesed arvavad?

Mõned ootavad, et teeksin ikka räppi. See on nii maitse asi. Kui kellelegi ei meeldi, siis oma asi. Ei tunne, et oleksin sellest kuidagi väga mõjutatud. Mind huvitab, mida öeldakse, aga isegi, kui öeldakse halvasti, siis see on mu jaoks põnev.

Võiks öelda, et sa oled muusikuna liikunud läbimõelduma ja sihipärasema tegevuse poole?

Ütleks küll. Plaadifirmast TIKS rekords ja Peeter Ehalast on olnud suur abi. Kahemeetrist Peetrit kardetakse rohkem kui mind. Esinduslikum on, et keegi teine organiseerib ja hoolitseb. Vahelüli tekitab tõsiseltvõetavama tunde. Lisaks on tal nii palju kogemusi ürituste korraldamisega. Asjad sujuvad nii lihtsamalt.

Mis unistuste kohta räägid?

Mul ei ole unistusi, on plaanid. Murede ja melanhoolsuse üks suur põhjus on kõige kohustusena võtmine – tarvis on teha asi ära, saada linnuke kirja. Seetõttu ma eriti ei unista.

Ootused on enda suhtes kõrged ja pettumus tekib kiiresti?

Arvan küll. Seda on vähemaks jäänud, sest alati läheb midagi pekki. Sellega tuleb arvestada.

Millised on plaanid?

Tulevikkuvaatavalt tahaks rohkem teha lugusid, nagu "AINULT SA ISE" ja katsetada muusikastiilidega, mis ei ole räpp.