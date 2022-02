Sillamäe muuseum avab näituse mitmekülgsest Aleksandr Popolitovist

Koduloouurija, giid, kunstnik, mineraalide koguja ning rännu- ja spordimees Aleksandr Popolitov läks manalateele aasta tagasi veebruaris kaks päeva pärast 75. sünnipäeva.

"Ta näitas oma eluga, kuidas on võimalik teenida oma rahvast ja armastada kohta, kus elad, ning see on noorte jaoks näide, kuidas elada õigesti," sõnas Sillamäe muuseumi giid Aleksei Tsmõhh.

Aleksandr Popolitovi suurim kirg oli Sillamäe ajaloo talletamine. "Sillamäe ajalugu – ta elaski sellega, kogu aeg, iga päev. On üks selline tore meenutus, et ma olen pühapäeval kodus ja ta helistab: "Aala, miks sa oled kodus? Täna on ju esmaspäev." Ma ütlesin: "Saša, kuidas? Täna on ju pühapäev." Nii ta kogu aeg oligi siin muuseumis," meenutas Sillamäe muuseumi direktor Aala Gitt Popolitovit, kes oli üks muuseumi asutajatest ning elupäevade lõpuni selle peavarahoidja.

Näituse raames esitleb muuseum veebruari keskel eesti- ja venekeelset albumit Aleksandr Popolitovist. Raamatu koostajad olid raske valiku ees. "Oli raske, sest oli väga palju teemasid ja me tahtsime, et seal kõike oleks, aga mis sai sisse, see sai," sõnas Gitt.

Näitus "Elas kord kunstnik" on Sillamäe muuseumis avatud 4. märtsini.